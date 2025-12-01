Зеленський прибув до Парижу і зустрівся з Макроном

Президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув до Франції.

Як повідомляє Суспільне, Зеленський вже зустрівся з Емманюелем Макроном. Вони відвідають виробничі потужності французького авіакосмічного підприємства Dasssault Aviation.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга також повідомив, що в межах візиту зустрівся із французьким колегою Жаном-Ноелем Барро.

"Ми, як завжди, провели змістовну та важливу дискусію, зосереджену на зусиллях заради миру, Коаліції охочих і українсько-французькій оборонній співпраці. Ми скоординували кроки в європейських справах, зокрема в контексті питання ефективного використання механізму SAFE для розробки спільних проєктів з Україною, подальших внесків до ініціативи PURL НАТО та рішення щодо повного використання заморожених російських активів для підтримки України", - розповів Сибіга.

Він подякував Франції за її вагому підтримку України і додав, що з нетерпінням очікує на "дуже успішний" візит президента Зеленського сьогодні.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро напередодні заявив, що переговори про досягнення миру в Україні "не можуть відбутися без європейців", пише Le Figaro.

Він також зазначив, що візит президента України до Парижа "не випадковий".

"Ми доклали всіх зусиль, щоб усе робилося в інтересах миру в Україні та безпеки в Європі", - сказав Барро.

Він додав, що недавно представлений Сполученими Штатами план із 28 пунктів був "суттєво змінений".

"З одного боку, ми домоглися вилучення всього, що стосується європейців, а з іншого боку, ми вперше отримали чітку заяву від США, які висловили намір співпрацювати з нами над підготовкою того, що називається гарантіями безпеки, тобто військових елементів, які дозволять після досягнення миру уникнути будь-якої подальшої агресії в бік України", — розповів міністр.

За словами Барро, хоча має намір обмежити можливості української армії, європейці планують підтримувати "міцну постмирну" українську армію: "Це вимагатиме того, щоб ми допомогли їй відродитися".

Міністр також назвав "безпрецедентним у європейській історії" об’єднання 35 країн у так званій Коаліції охочих, створеній "щоб забезпечити спільну відповідь поза межами НАТО на питання безпеки" з часів закінчення Другої світової війни.