У Польщі затримали 8 осіб за підозрою у підготовці актів саботажу та атак

Особи затриманих та їхні потенційні цілі він не озвучив.

Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про затримання у різних регіонах країни восьми осіб за підозрою у підготовці актів саботажу.

Про це йдеться у його дописі на соцплатформі X.

Туск заявив, що внутрішні служби безпеки країни все ще розслідують справу. Особи затриманих та їхні потенційні цілі він не озвучив.

За інформацією Bloomberg, координатор польських спецслужб Томаш Семоняк заявив, що затримані спостерігали за військовими об'єктами та критично важливою інфраструктурою, готуючись до актів саботажу та прямих атак.

Кабінет міністрів Польщі обговорить сьогодні ці інциденти на засіданні комітету з питань безпеки, заявив міністр цифрових технологій Кшиштоф Гавковський телеканалу TVN24.

  • У Польщі занепокоєння через гібридну війну Росії є особливо високим — країна є членом НАТО, розташована на східному фланзі ЄС і має спільний кордон з Україною.
  • Уряд у Варшаві повідомив про численні спроби саботажу, у яких звинуватив Москву, зокрема пожежу в торговому центрі в столиці Польщі та різні спроби порушення його кібербезпеки.
  • У вересні НАТО ухвалило безпрецедентне рішення збити групу дронів, які порушили повітряний простір Польщі. Варшава відхилила припущення президента США Дональда Трампа про те, що вторгнення могло бути випадковим.
