У Польщі затримали 8 осіб за підозрою у підготовці актів саботажу та атак

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про затримання у різних регіонах країни восьми осіб за підозрою у підготовці актів саботажу.

Про це йдеться у його дописі на соцплатформі X.

Туск заявив, що внутрішні служби безпеки країни все ще розслідують справу. Особи затриманих та їхні потенційні цілі він не озвучив.

ABW, we współpracy z innymi służbami, zatrzymała w ostatnich dniach osiem osób w różnych częściach kraju, podejrzewanych o przygotowania aktów dywersji. Sprawa jest rozwojowa. Trwają dalsze czynności operacyjne. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 21, 2025

За інформацією Bloomberg, координатор польських спецслужб Томаш Семоняк заявив, що затримані спостерігали за військовими об'єктами та критично важливою інфраструктурою, готуючись до актів саботажу та прямих атак.

Кабінет міністрів Польщі обговорить сьогодні ці інциденти на засіданні комітету з питань безпеки, заявив міністр цифрових технологій Кшиштоф Гавковський телеканалу TVN24.