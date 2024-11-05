Польський віцепрем'єр розкритикував Зеленського за "втягування у війну"
Польський віцепрем'єр розкритикував Зеленського за "втягування у війну"
Сьогодні США обиратимуть нового президента
Сьогодні США обиратимуть нового президента
“Закон про дрова”: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
“Закон про дрова”: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
“Зима буде складною”: Шмигаль закликав громадян встановлювати альтернативні джерела генерації
“Зима буде складною”: Шмигаль закликав громадян встановлювати альтернативні джерела генерації
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
Змінити БЗВП: з чого починати і чи додатковий час — це рішення. Розмова з аналітиками Центру ініціатив “Повернись живим”
Змінити БЗВП: з чого починати і чи додатковий час — це рішення. Розмова з аналітиками Центру ініціатив “Повернись живим”
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Ексголова Держспецзв'язку зараз працює у ГУР: "маю якісь певні фахові знання"
Ексголова Держспецзв'язку зараз працює у ГУР: "маю якісь певні фахові знання"
«Бунт» в УПЦ МП: «геть від Москви» чи «випускання пари»?
«Бунт» в УПЦ МП: «геть від Москви» чи «випускання пари»?
ГоловнаСвіт

Нетаньяху звільнив міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта

Через це звільнення в Ізраїлі почались протести.

Нетаньяху звільнив міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта
Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху (на передньому плані) і міністр оборони Йоав Галлант проводять прес-конференцію в Міністерств
Фото: Ноам Ревкін Фентон/Flash90

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про звільнення міністра оборони Йоава Галанта.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Нетаньяху пояснив це звільнення відсутністю взаємної довіри.

Зокрема, Нетаньяху та Галант розійшлись у думках щодо управління війною, також Галанта звинувачують в заявах і діях, які суперечать рішенням уряду.

Галанта змінить міністр закордонних справ Ізраель Кац, в свою чергу міністр без портфеля Гідеон Саар замінить Каца на посаді голови МЗС.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Через це рішення у Ізраїлі почались протести.

Тисячі людей блокують шосе Аялон у Тель-Авіві, головну транспортну артерію Ізраїлю. Вони зупинили рух транспорту в обох напрямках, запалили численні багаття та встановили імпровізовані блокпости, ймовірно з дорожніх знаків та покинутих будівельних матеріалів.

Протестувальники заблокували частину шосе Аялон у Тель-Авіві після того, як прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху оголосив про звільнення міністра оборони Йоава Галланта, 5 листопада 2024 р.
Фото: Aviv Atlas / Pro-Democracy Protest Movement
Протестувальники заблокували частину шосе Аялон у Тель-Авіві після того, як прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху оголосив про звільнення міністра оборони Йоава Галланта, 5 листопада 2024 р.

На місці перебувають кілька поліцейських. Точна кількість людей невідома, але кількість протестувальників перевищує 2 тис. У них прапори на знак солідарності із заручниками.

Також протестувальники повторюють мантру масових протестів 2023 року проти урядової реформи судової системи: “Демократія або революція!”

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies