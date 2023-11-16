Люксембург отримає нового прем’єр-міністра

Колишній міністр фінансів Люксембургу Люк Фріден стане новим прем'єр-міністром країни, пише Reuters.

Він очолить урядову коаліцію його християнсько-демократичної партії та ліберальної партії колишнього прем'єр-міністра Ксав'є Бетеля.

Християнсько-соціальна народна партія (CSV) Фрідена, правоцентристська партія Люксембургу, яка протягом тривалого часу домінувала, перемогла на виборах минулого місяця, залишивши колишню коаліцію лібералів, соціалістів і зелених без більшості.

Після майже шести тижнів переговорів народники у четвер підписали коаліційну угоду з Демократичною партією Бетеля.

У новому уряді Бетель отримав портфель міністра закордонних справ після того, як очолював Люксембург протягом 10 років. Новим міністром фінансів призначили Жиля Рота з CSV.

Коаліція має більшість із 35 місць у 60-місному парламенті країни.

Нагадаємо, кілька днів ексміністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн заявив про підтримку переговорів про членство України в ЄС.