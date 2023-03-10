Ворог завдав 15 ударів по Харківщині, під прицілом – енергетична інфраструктура (оновлено)
Ворог завдав 15 ударів по Харківщині, під прицілом – енергетична інфраструктура (оновлено)
Росіяни обстріляли обʼєкт інфраструктури в Києві. Виникли перебої з теплопостачанням (доповнено)
Росіяни обстріляли обʼєкт інфраструктури в Києві. Виникли перебої з теплопостачанням (доповнено)
У ТрО “Північ” повідомили, що розстріляного на відео захисника опізнали як бійця 119 бригади ТрО (уточнено)
У ТрО “Північ” повідомили, що розстріляного на відео захисника опізнали як бійця 119 бригади ТрО (уточнено)
Тарифний план. Як уряд планує підвищувати вартість електроенергії?
Тарифний план. Як уряд планує підвищувати вартість електроенергії?
Нічна ракетна масована атака 9 березня: загиблі і поранені, зруйновані будинки, обмеження електропостачання, знеструмлена ЗАЕС
Нічна ракетна масована атака 9 березня: загиблі і поранені, зруйновані будинки, обмеження електропостачання, знеструмлена ЗАЕС
На Тернопільщині впали уламки російської ракети (оновлено)
На Тернопільщині впали уламки російської ракети (оновлено)
Путін у Тбілісі. Як Росія підриває безпеку Грузії
Путін у Тбілісі. Як Росія підриває безпеку Грузії
Росія атакувала Вінницьку, Івано-Франківську, Одеську, Кіровоградську та ще 12 областей
Росія атакувала Вінницьку, Івано-Франківську, Одеську, Кіровоградську та ще 12 областей
“Російський імперіалізм зробив з Шевченка монстра, і відголоски цього ми досі відчуваємо”, - шевченкознавець Олександр Боронь
“Російський імперіалізм зробив з Шевченка монстра, і відголоски цього ми досі відчуваємо”, - шевченкознавець Олександр Боронь
ГоловнаСвіт

Сі Цзіньпін втретє став президентом Китаю

Парламент підтримав його кандидатуру одноголосно.

Сі Цзіньпін втретє став президентом Китаю
Фото: ЕРА/UPG

Парламент Китаю безпрецедентно обрав генерального секретаря ЦК Комуністичної партії країни Сі Цзіньпіна президентом КНР на третій п’ятирічний термін. Він був єдиним кандидатом.

Про це пише Reuters.

Хоча посада значною мірою має церемоніальну роль, отримавши її, він посилив “свою хватку як наймогутніший лідер країни з часів Мао Цзедуна”.

Майже 3000 членів Всекитайських зборів народних представників (маріонеткового парламенту Китаю) одноголосно проголосували за кандидатуру 69-річного Сі.

Голосування тривало близько години, а електронний підрахунок було завершено приблизно за 15 хвилин.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Сі також втретє став головою Центральної військової ради країни, отримавши знову ж таки одноголосну підтримку.

Окрім того, Чжао Лецзі обрано новим головою парламенту, а Хань Чжена – новим віцерезидентом. Обидва чоловіки були членами попередньої команди Сі Цзіньпіна у Постійному комітеті Політбюро.

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, Пекін відмовився визнати природу конфлікту в Україні, уникаючи називати його “вторгненням”, і продовжує дипломатичну та економічну підтримку Москви.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також