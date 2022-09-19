У Лондоні сьогодні пройдуть похорони Єлизавети II

Королева упокоїться на території Віндзорського замку, у меморіальній каплиці короля Георга VI.

У Лондоні в понеділок, 19 вересня, відбудеться прощання з королевою Єлизаветою II, яка правила Сполученим Королівством 70 років.

Із самої ночі натовп охочих вшанувати королеву почав збиратися біля Вестмінстерського абатства, де відбудеться відспівування, пише The Guardian. Від України віддати шану Її Величності поїхали перша леді Олена Зеленська та голова уряду Денис Шмигаль.

Відспівування та прощання за участі високопоставлених гостей проходитиме у закритому режимі.

"У похоронах, що стануть одним із найбільших зібрань глав держав і членів королівської сімʼї за останні десятиліття, візьмуть участь європейські королівські родини та світові лідери", – зазначили в The Guardian.

Фото: The Royal Family

Очікується, що для прощання з королевою прибудуть близько 500 іноземних посадовців. Росію, Білорусь, Сирію, Венесуелу, Афганістан та Мʼянму не запрошували.

Фото: The Royal Family

Тіло королеви упокоїться на території Віндзорського замку, у меморіальній каплиці короля Георга VI, де поховані також батьки Єлизавети і її сестра, пише НВ. Туди ж згодом перепоховають чоловіка Єлизавети II – принца Філіпа II. Він помер торік у квітні.

Нагадаємо, Єлизавета II померла у віці 96 років 8 вересня. Королем став її син Чарльз. Труну з тілом королеви відвозили в усі чотири частини Сполученого Королівства, де попрощатися з нею могли всі охочі.