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Олена Зеленська приїхала до Великобританії на похорон королеви Єлизавети

Дружина президента України зустрілася з принцесою Уельською.

Олена Зеленська приїхала до Великобританії на похорон королеви Єлизавети
Фото: ЕРА/UPG

Дружина президента України Олена Зеленська приїхала до Лондона на похорон королеви Єлизавети. Сьогодні вона також поспілкувалася з Кетрін, принцесою Уельською.

Про це пише dailymail.co.uk.

Кейт Міддлтон провела аудієнцію зі Зеленською у Букінгемському палаці. Дружина президента України має очолити представництво України на похороні завтра.

Як повідомило BBC, перед цим Зеленську помітили у Вестмінстер-холі, де стоїть домовина з тілом королеви Єлизавети.

“Перша леді України та посол цієї країни в Лондоні Вадим Пристайко стояли на помості біля східної стіни цієї стародавньої зали. Вони схилили голови і кілька хвилин стояли мовчки, роздумуючи”, – зазначає видання.

Посол Великобританії в Києві Мелінда Сіммонс заявила, що приїзд Олени Зеленської для неї “велика честь” – враховуючи війну в Україні.

“Прибуття пані Зеленської до Великобританії дуже очікували після того, як було підтверджено, що її чоловік, президент Зеленський, залишиться вдома, щоб очолити військові дії”, – зазначає dailymail.co.uk.

Нагадаємо, похорон королеви Єлизавети II відбудеться у Вестмінстерському абатстві в понеділок, 19 вересня о 13:00 за київським часом. Британці не запросили на похорон Російську Федерацію, Республіку Білорусь та М’янму.

10 вересня король Чарльз III офіційно став правителем Сполученого Королівства і 14 країн Співдружності та приніс присягу. Його коронація відбудеться за кілька місяців.

Королева Єлизавета ІІ померла 8 вересня вдень у Балморальському замку, що в Шотландії.

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