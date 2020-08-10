У Білорусі знову почалися сутички з силовиками, у Мінську закрили станції метро (оновлено)

Правоохоронці почали затримувати людей, які йшли чи їхали велосипедами в центрі Мінська.

У Білорусі в містах Гродно, Брест та кількох інших знову стягнули силовиків на центральні вулиці та площі. У Мінську другий день поспіль закривають станції метро, що розташовані в центрі.

За інформацією видання TUT.by, на головних площах та центральних вулицях білоруських міст чергує ОМОН, розставлені огородження, рух перекрито. Пропускають тільки громадських транспорт.

“На підході до стели з боку Палацу спорту правоохоронні органи встановили пункти пропуску. Кореспонденти стали свідками того, як ОМОН затримав пішохода та велосипедиста. Рух проспектом Перемоги не перекрито. В районі стели стоять автобуси з силовиками та автозаки. Людей дуже мало”, - повідомили журналісти в Telegram. Сайт їхнього видання не працює другий день поспіль, як і сайти кількох інших білоруських ЗМІ.

У столиці “з метою безпеки пасажирів” на вхід і вихід закрили станції метро “Площа Леніна”, “Жовтнева”, “Купалівська”, “Неміга”, “Фрунзенська” і “Молодіжна”.

Журналісти зазначили, що уздовж вул. Заславська почали затримувати людей, які йшли повз чи їхали велосипедами. За їхніми словами, при затриманні силовики використовують палиці.

Оновлення 21:35. Поранення отримала журналістка "Нашої ніви" Наталія Лубневська. Це сталося на вул. Кальварійській, де військові у формі кольору хакі стріляли гумовими кулями. Зараз журналістку везуть у лікарню швидкої медичної допомоги.

Оновлення 21:14. Силовики застосували світлошумові гранати та газ. Люди ховаються від силовиків у ТЦ "Корона". Протестувальники утворили живий ланцюг та кричать "Міліція з народом!".

Фото: TUT.by

Фото: TUT.by

Фото: TUT.by

Оновлення 20:50. Повідомляється про затримання людей біля готелю "Ювілейний". Усього під ним зібралося близько 100 людей.

And so people bravely and peacefully pour out on #Minsk's streets for another long night of #BelarusProtest pic.twitter.com/G1SedD9KWn — Leandra Bias (@Openly_Biased) August 10, 2020

З м. Купалўская выганяюць людзей. pic.twitter.com/SPv9XkX4gY — Белсат TV (@Belsat_TV) August 10, 2020

Нагадаємо, що перші протестні акції розпочалися в Білорусі зразу після оголошення екзитполів президентських виборів, згідно з якими чинний президент Олександр Лукашенко набирав близько 80% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська, яка напередодні збирала велелюдні мітинги, лише близько 7%.

Протести тривали до пізньої ночі та охопили не тільки столицю, а й інші міста. Протестувальники та силовики влаштовували сутички, до мітингарів застосувавали силу. Мешканці повідомляли про вимкнення інтернету та мобільного зв'язку, не працювали місцеві ЗМІ.

За даними МВС Білорусі, по країні було затримано приблизно 3000 людей. Тільки за офіційними даними постраждали близько 50 цивільних та 39 силовиків. У ЗМІ з'являлася інформація про смерть одного з учасників акції внаслідок збиття автомобілем спецтехніки, проте офіційно це не підтверджено.

Тихановська відмовилася визнавати попередні результати виборів. За її словами, за даними з дільниць, "де не було фальсифікацій", вона набрала близько 70-80% голосів.