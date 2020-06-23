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Со-промоутер Усика невольно принизил украинца

Эдди Хирн больше отстаивает интересы Энтони Джошуа.

Со-промоутер Усика невольно принизил украинца
Эдди Хирн
Фото: EPA/UPG

Промоутер обладателя титулов WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1,21 КО) Эдди Хирн, который является и со-промоутером экс-абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (17-0, 13 КО) сообщил о вероятных сроках проведения боя между британцем и украинцем.

При этом Хирн неосознанно принизил мастерство Усика, который является обязательным претендентом по версии WBO.

Британец считает, что есть более достойные кандидаты на поединок против Джошуа.

"У каждого чемпиона есть обязательные претенденты. У Энтони Джошуа их два: Кубрат Пулев, с которым он встретится в следующем бою и Александр Усик, - заявил Хирн в интервьюSI Podcast.

"С Усиком у нас есть проблема. Он должен получить шанс сразиться за титул чемпиона мира. Возможно, Джошуа встретится с ним весной.

Некоторые обязательные претенденты не являются боксерами, которые больше всех заслуживают титульного боя. Диллиан Уайт - один из тех, кто больше других заслуживает сразиться за титул. Ему нужно предоставить эту возможность", - отметил промоутер.

Ранее промоутер Усика Александр Красюк объяснил, что Джошуа должен сначала встретиться с Усиком, а затем с Джошуа, чтобы не лишиться титула WBO.

При этом Красюк отметил, что его подопечный отказывается от денежной компенсации ради поединка с Энтони.

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