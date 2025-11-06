СБУ: вперше в Україні довічний вирок отримав рашист, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ

Суд призначив довічне ув’язнення російському військовому, який розстріляв полоненого бійця ЗСУ на Запорізькому напрямку.

Про це повідомила українська спецслужба.

Це перший випадок в історії України, коли окупанта засудили до довічного строку саме за вбивство військовополоненого.

Як встановило слідство, засуджений — 27-річний громадянин РФ Дмитро Курашов. До повномасштабного вторгнення він відбував покарання у російській в’язниці за крадіжки, але в листопаді 2023 року підписав контракт із Міноборони РФ в обмін на амністію. Його зарахували стрільцем штурмового загону «Шторм-V» 127-ї мотострілецької дивізії Східного військового округу.

6 січня 2024 року під час штурму позицій біля селища Приютне Запорізької області Курашов розстріляв українського військового, який склав зброю після закінчення боєкомплекту. Злочинець зробив кілька прицільних пострілів із автомата Калашникова, убивши полоненого на місці.

Того ж дня українські захисники відбили позиції та взяли в полон Курашова і ще чотирьох російських військових.

Суд визнав Курашова винним у вчиненні воєнного й засудив його до довічного позбавлення волі.