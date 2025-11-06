Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ: вперше в Україні довічний вирок отримав рашист, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ

Трагедія сталася під час штурму позицій біля селища Приютне Запорізької області.

СБУ: вперше в Україні довічний вирок отримав рашист, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ
громадянин РФ Дмитро Курашов, який розстріляв полоненого українського бійця

Суд призначив довічне ув’язнення російському військовому, який розстріляв полоненого бійця ЗСУ на Запорізькому напрямку. 

Про це повідомила українська спецслужба.

Це перший випадок в історії України, коли окупанта засудили до довічного строку саме за вбивство військовополоненого.

Як встановило слідство, засуджений — 27-річний громадянин РФ Дмитро Курашов. До повномасштабного вторгнення він відбував покарання у російській в’язниці за крадіжки, але в листопаді 2023 року підписав контракт із Міноборони РФ в обмін на амністію. Його зарахували стрільцем штурмового загону «Шторм-V» 127-ї мотострілецької дивізії Східного військового округу.

6 січня 2024 року під час штурму позицій біля селища Приютне Запорізької області Курашов розстріляв українського військового, який склав зброю після закінчення боєкомплекту. Злочинець зробив кілька прицільних пострілів із автомата Калашникова, убивши полоненого на місці.

Того ж дня українські захисники відбили позиції та взяли в полон Курашова і ще чотирьох російських військових.

Суд визнав Курашова винним у вчиненні воєнного й засудив його до довічного позбавлення волі.

  • Напередодні СБУ повідомила, що встановила особу російського бойовика, який вирізав Z на чолі полоненого українського воїна.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies