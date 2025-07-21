НАБУ прокоментувало десятки обшуків у своїх детективів: СБУ може отримати інформацію про заплановані операції

Бюро стверджує, що підставами слідчих дій стала участь окремих людей в ДТП, але деяким інкримінують можливі зв'язки з росіянами.

Національне антикорбюро повідомило деталі про слідчі дії, які сьогодні проводять у його працівників СБУ і Офіс генерального прокурора. Станом на зараз відомо щонайменше про 70 обшуків у 15 працівників.

За інформацією Бюро, ухвал суду на ці слідчі дії немає. Підставами для більшості назвали "участь окремих осіб у дорожньо-транспортних пригодах".

"Проте деяким працівникам інкримінують можливі зв’язки з країною-агресором. Ці факти не є взаємопов’язаними", – стверджують у Бюро.

Окрім того, СБУ почала позапланову перевірку стану охорони державної таємниці стосовно працівників НАБУ, які мають до неї доступ та можуть проводити негласні розшукові дії.

"За результатами цієї перевірки СБУ може отримати інформацію про триваючі та заплановані НАБУ і САП оперативні заходи та слідчі дії. Розголошення цієї інформації може зірвати слідчі дії та триваючі розслідування", – повідомили в Бюро.

Там підкреслили, що під час одного з обшуків до детектива НАБУ вжили силу, хоча він не чинив опору. НАБУ проводить внутрішню перевірку і з'ясовує правові підстави дій СБУ та прокурорів. Директор Бюро вирішив достроково повернутися з відрядження в Великій Британії.

Обшуки в детективів НАБУ: що відомо

Вранці джерела LB і інших редакцій повідомили про проведення обшуків в окремих детективів НАБУ. Їх перевіряли на предмет можливих зв'язків із росіянами.

Згодом СБУ та Офіс генерального прокурора опублікували перше офіційне повідомлення про затримання керівника регіонального управління (відповідав за прифронтові Запорізьку і Дніпропетровську області) Руслана Магамедрасулова. Він, за даними слідства, сприяв продажу технічних конопель у Дагестан. А також спілкувався з нардепом-втікачем від забороненої ОПЗЖ Федором Христенком.

Після цього вони повідомили про заочне оголошення підозри Христенку. За даними слідства, він співпрацював з російською спецслужбою і налагодив "тісні стосунки з окремими керівниками НАБУ". Зокрема, Магамедрасуловим.

"Інший посадовець, з яким у народного депутата відбувалися контакти, – керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров. Є докази, що дружина Скомарова в 2022 році покидала країну на автомобілі, що належав сімʼї нардепа-втікача Христенка. Задокументовано, що підлеглі Олександра Скомарова детективи НАБУ за дорученням народного депутата Христенка допомогли перетнути державний кордон Геннадію Боголюбову. Зокрема встановлено, що двоє співробітників Бюро супроводжували олігарха-втікача в потягу, під час його втечі за кордон. Крім того, за наявною в слідства інформацією, інший український олігарх Ігор Коломойський теж планував вирішити свої кримінальні справи за допомогою Олександра Скомарова, у разі його перемоги в конкурсі на керівника Бюро економічної безпеки, де він брав участь", – сказали в ОГП.

Окремо ситуацію прокоментували в Спеціалізованій антикорпрокуратурі, до якої вранці теж прийшли з обшуками.

Офіційного попередження не було. Слідчі дії почали в момент відсутності керівництва НАБУ і САП в країні.

"У рамках перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП", – сказали в прокуратурі.

САП вважає, що заходи можуть призвести до розкриття інформації щодо негласних слідчих дій у рамках численних кримінальних проваджень, які наразі розслідуються НАБУ і САП.