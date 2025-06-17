Росіяни атакують Київ ударними безпілотниками (доповнюється)

Небезпека для столиці та низки регіонів.

У ніч на 17 червня росіяни застосували "шахеди" для обстрілу Києва. Дрони заходять на столицю з різних напрямків. Працюють сили протиповітряної оборони.

За повідомленням керівника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, падіння безпілотника зафіксовано у Солом'янському районі, без подальшого загоряння. У Святошинському районі палають автівки.

Міський голова Віталій Кличко написав, що у Солом'янський район викликали медиків, туди ж прямують рятувальники. Попередньо є руйнування на верхньому поверсі житлового будинку, за уточненою інформацією 5 постраждалих, одна жінка у важкому стані. Чотирьох людей госпіталізували. Медики також їдуть у Дніпровський район та на виклик в Оболонський район.

Загроза зберігається для Києва та низки інших регіонів. Повітряні Сили підтвердили активність стратегічної авіації росіян, можлива ракетна небезпека упродовж ночі.