Також є поранені у Шевченківському районі.

7 червня росіяни атакували керованими авіабомбами Харків.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, наразі відомо про одну загиблу людину.

Внаслідок прильотів двох КАБів по Шевченківському району є поранені - 10 людей, додав очільник міста.

Оновлення. За словами керівника області, у Шевченківському районі внаслідок обстрілу, попередньо, пошкоджена будівля дитячої залізничної дороги. У Київському районі зазнав руйнувань приватний житловий будинок.

"В лікарні з пораненнями різного ступеня тяжкості доставлено 4 людей. Над ліквідацією наслідків ударів наразі працюють понад 200 працівників ДСНС", - додав Синєгубов.

Харківська міськрада зазначила, що під обстріл потрапила, зокрема, зона відпочинку в місті.