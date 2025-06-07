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Росіяни атакували Харків КАБами. Загинула людина (оновлено)

Також є поранені у Шевченківському районі.

Росіяни атакували Харків КАБами. Загинула людина (оновлено)
свічі

7 червня росіяни атакували керованими авіабомбами Харків.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, наразі відомо про одну загиблу людину.

Внаслідок прильотів двох КАБів по Шевченківському району є поранені - 10 людей, додав очільник міста.

Оновлення. За словами керівника області,  у Шевченківському районі внаслідок обстрілу, попередньо, пошкоджена будівля дитячої залізничної дороги. У Київському районі зазнав руйнувань приватний житловий будинок.

"В лікарні з пораненнями різного ступеня тяжкості доставлено 4 людей. Над ліквідацією наслідків ударів наразі працюють понад 200 працівників ДСНС", - додав Синєгубов.

Харківська міськрада зазначила, що під обстріл потрапила, зокрема, зона відпочинку в місті.

  • Напередодні місто опинилося під масштабною російською атакою. Станом на ранок 7 червня було відомо про 21 постраждалого (серед них півторамісячне немовля та 14-річна дівчинка). 
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