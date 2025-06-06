Унаслідок атаки по Луцьку є загиблий та 16 поранених (оновлено)

Триває пошук ще однієї людини.

Унаслідок російської атаки в Луцьку поранені 16 людей. Близько 15:00 стало відомо про виявлення тіла одного убитого – молодого чоловіка, повідомив міський голова Ігор Поліщук.

Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок – він частково зруйнований, повідомляє МВС. З пошкодженої 9-поверхівки рятувальники та поліцейські евакуювали 5 людей та декілька домашніх тварин.

Пошкоджені: житловий будинок, адмінбудівлі та виробничі приміщення цивільної інфраструктури, зокрема, меблевий цех та ремонтні приміщення, автомобілі.

Рятувальники ліквідували всі займання.

Фото: Офіс генпрокурора в Telegram

Спершу було відомо про п'ятьох потерпілих, та згодом правоохоронці повідомили, що їх 54. Окрім будинку, пошкоджено державні установи.

Атака проти України 6 червня