Унаслідок атаки по Луцьку є загиблий та 16 поранених (оновлено)

Унаслідок російської атаки в Луцьку поранені 16 людей. Близько 15:00 стало відомо про виявлення тіла одного убитого – молодого чоловіка, повідомив міський голова Ігор Поліщук.
Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок – він частково зруйнований, повідомляє МВС. З пошкодженої 9-поверхівки рятувальники та поліцейські евакуювали 5 людей та декілька домашніх тварин.
Пошкоджені: житловий будинок, адмінбудівлі та виробничі приміщення цивільної інфраструктури, зокрема, меблевий цех та ремонтні приміщення, автомобілі.
Рятувальники ліквідували всі займання.
Спершу було відомо про п'ятьох потерпілих, та згодом правоохоронці повідомили, що їх 54. Окрім будинку, пошкоджено державні установи.
Атака проти України 6 червня
- У Києві вбито чотирьох людей, 20 поранених.
- У Хмельницькій області є пошкодження будинку, за попередніми даними, без потерпілих.
- У Полтавській області поранені троє людей.
- У Тернопільській області під ударом була промисловість. У ОВА назвали це наймасовішою атакою на область. Шестеро людей поранені.
- У Львівській області є пошкодження в Дрогобицькому районі.