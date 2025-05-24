У рамках другого етапу обміну "1000 на 1000" Україна повернула ще 307 захисників з російського полону

Серед тих, хто повернувся — воїни ЗСУ, Державної прикордонної служби, Національної гвардії України.

24 травня відбувся другий етап обміну військовополоненими між РФ та Україною у форматі "1000 на 1000". З російської неволі вдалося повернути 307 українських захисників.

Фото: Володимир Зеленський

Про це інформує Президент Володимир Зеленський.

Фото: Володимир Зеленський

"Україна повернула ще 307 українських захисників. Це другий обмін у форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині. Серед тих, хто повернувся сьогодні, воїни ЗСУ, Державної прикордонної служби, Національної гвардії України", — ідеться у повідомленні.

Фото: Володимир Зеленський

За 23-24 травня з російського полону повернули 697 українців. "Завтра очікуємо продовження".

Фото: Володимир Зеленський

Фото: Володимир Зеленський

Як повідомив Омбудсман Дмитро Лубінець, наймолодшому звільненому — 25 років, найстаршому — 61 рік. Є низка Захисників, що мають хвороби та поранення.

У Коордштабі додали, що у нинішньому обміні повертаються на Батьківщину 27 Захисників Маріуполя. Усі 307 визволених військових — чоловіки, представники рядового та сержантського складу.

Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.