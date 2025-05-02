Понад 70% контрактів із закупівлі наземної техніки у 2025 році - з українським виробником, - АОЗ

Цього року Міноборони законтрактувало вже 8 тис. наземних дронів. У попередньому їх закупили 600 одиниць

У 2025 році збільшилась кількість контрактів із вітчизняними виробниками військової техніки, розповів ⁠Сергій Пролубщиков, керівник офісу наземної техніки Агенції оборонних закупівель, повідомляє LB.ua.

“Якщо в попередньому році контрактів з вітчизняним виробником була десь половина, то в поточному році десь більше 70% контрактів уже з українськими підприємствами”, - порахував Пролубщиков.

За його словами, найменше контрактів у ніші з закупівлі боєприпасів - там переважно іноземні постачальники. Але, каже українські виробники і тут набирають обертів.

Нині офіс наземної техніки зосереджений на підтримці малих вітчизняних підприємств, які вперше проходять процедуру контрактування з державою. З такими, каже Пролубщиков, працюють їхні точкові групи - виїжджають на виробництво, спілкуються з керівництвом, техперсоналом, оцінюють спроможності та якість.

Значна частина таких виробників - це постачальники наземних роботизованих комплексів.

“Наприклад, минулого року ми за весь рік поставили порядка 600 НРК, цього року ми вже законтрактували їх більше 8 тис. і ця робота продовжується. І це все маленькі початкові компанії”, - пояснив Пролубщиков.