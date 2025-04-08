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Армія РФ завдала декілька ударів по Харкову, є поранені (оновлено)

На місці ударів виникли пожежі, відомо про двох поранених.

Армія РФ завдала декілька ударів по Харкову, є поранені (оновлено)
Обстріли Харкова, ілюстративне фото
Фото: ДСНС Харківської області

Ввечері 8 квітня російська окупаційна армія вдарила по Харкову.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“У Харкові приліт по Київському району. На місці - пожежа”, - написав Терехов. 

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Інформація щодо постраждалих та руйнувань внаслідок російського удару уточнюється.

Оновлено 21:29 Згодом Терехов додав, що вибухів було два, обидва сталися приблизно в одному й тому ж місці. Внаслідок ударів горить господарча споруда. Про постраждалих інформації на дану хвилину немає.

Оновлено 21:40 Відомо про одного пораненого, зазначив Ігор Терехов.

Оновлено 23:13 Мер Харкова повідомив про серію вибухів у місті. Також відомо про ще одного постраждалого.

Оновлено 23:53 "Попередньо по місту за цей вечір більше 20-ти прильотів. 17 з них в Основʼянському районі", - написав Терехов.

  • За тиждень росіяни 41 раз обстріляли Харків, поранено понад 50 мешканців, загинули 5 осіб, зокрема і одна дитина. 
  • Унаслідок однієї із російських атак по Харкову було 32 поранених та п'ятеро загиблих.
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