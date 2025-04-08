Армія РФ вдарила по Київському району Харкова (оновлено)

Ввечері 8 квітня російська окупаційна армія вдарила по Харкову.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
“У Харкові приліт по Київському району. На місці - пожежа”, - написав Терехов.
Інформація щодо постраждалих та руйнувань внаслідок російського удару уточнюється.
Оновлено 21:29 Згодом Терехов додав, що вибухів було два, обидва сталися приблизно в одному й тому ж місці. Внаслідок ударів горить господарча споруда. Про постраждалих інформації на дану хвилину немає.
Оновлено 21:40 Відомо про одного пораненого, зазначив Ігор Терехов.
- За тиждень росіяни 41 раз обстріляли Харків, поранено понад 50 мешканців, загинули 5 осіб, зокрема і одна дитина.
- Унаслідок однієї із російських атак по Харкову було 32 поранених та п'ятеро загиблих.