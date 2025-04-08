Армія РФ вдарила по Київському району Харкова (оновлено)

Ввечері 8 квітня російська окупаційна армія вдарила по Харкову.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“У Харкові приліт по Київському району. На місці - пожежа”, - написав Терехов.

Інформація щодо постраждалих та руйнувань внаслідок російського удару уточнюється.

Оновлено 21:29 Згодом Терехов додав, що вибухів було два, обидва сталися приблизно в одному й тому ж місці. Внаслідок ударів горить господарча споруда. Про постраждалих інформації на дану хвилину немає.

Оновлено 21:40 Відомо про одного пораненого, зазначив Ігор Терехов.