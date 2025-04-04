Україна стримає на Курському напрямку 64 000 росіян

У Курській області Росії українські війська тримають 64 000 росіян. Українська присутність на курському напрямку залишається, повідомив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами, трансльованій Офісом президента.
Він сказав, що Росія прагне повністю витіснити українські сили з Курської області. Але поки не вдається.
"64 000. Їх військ. Це дуже серйозне угруповання, яке могло б розповсюджуватися і атакувати нас з інших напрямків по всій лінії фронту", – сказав він.
Президент додав, що вчора нагородив деяких бійців, які воюють на Курському напрямку.
- У березні Росія активізувала зусилля з витіснення Сил оборони з Курської області. Українська армія утримувала позиці на Курському напрямку з серпня 2024.
- Росія поширювала фейк про повне оточення українських сил. Цей же наратив поширювали в Вашингтоні, попри дані американської розвідки.