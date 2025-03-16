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Головне за ніч та ранок неділю, 16 березня: удар по Ізюму, майже 150 боєзіткнень, обстріли прикордоння

Нічна повітряна атака, 148 бойових зіткнень, бої на Покровському та Курському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Головне за ніч та ранок неділю, 16 березня: удар по Ізюму, майже 150 боєзіткнень, обстріли прикордоння
Обстріл Костянтинівки на Донеччині
Фото: ДСНС України

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 148 ворожих штурмів.

Найбільша кількість боєзіткнень – на Покровському (36) і Курському (19) напрямках.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки, пункт управління, засіб ППО та артилерійський засіб окупантів.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1400 солдатів, 10 танків і 78 артилерійських систем. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 894 240 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Учора ввечері російські окупанти атакували місто Ізюм на Харківщині ударними БпЛА. Постраждали троє людей, серед них діти. Одна людина загинула.

Уночі РФ атакувала Україну 90 ударними безпілотниками, ППО знищила 47 "шахедів".

Ще 33 безпілотники-імітатори не досягли цілей.

Упродовж минулої доби армія РФ завдала 70 ударів по північному прикордонню Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Загалом нараховано 302 вибухи із різних видів озброєння.

За інформацією ОК "Північ", попередньо відомо про 4 поранених. Пошкоджено підприємства, комунальний заклад, багатоквартирні житлові будинки, приватні будинки, автобуси, тролейбуси, пожежний та легкові автомобілі.

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення постійно уточнюється.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу! 

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