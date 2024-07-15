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Понад 1000 боїзіткнень відбулася між захисниками й окупантами за тиждень. Найбільше – на Покровському напрямку

Ворог не припиняє атак і на Харківському напрямку, а також – на півдні України. 

Понад 1000 боїзіткнень відбулася між захисниками й окупантами за тиждень. Найбільше – на Покровському напрямку
Бійці 4ї окремої танкової бригади
Фото: Служба зв'язків з громадськістю 4 окремої танкової бригади

Протягом тижня на Харківському напрямку росіяни здійснили 63 атаки в районах населених пунктів Сотницький Козачок, Глибоке, Стариця, Липці і Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку ворог наступав у районі населених пунктів Степова Новоселівка, Берестове, Синьківка, Піщане та Петропавлівка Харківської області, а також поблизу Стельмахівки Луганської області. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Генштабу Дмитро Гуцуляк.

"На цьому напрямку українські воїни відбили 76 ворожих атак", – сказав він.

На Лиманському було 105 боєзіткнень. Окупанти концентрувалися в районі Греківки, Невського і Макіївки.

На Сіверському захисники відбили 59 атак, зокрема, біля Верхньокам'янського, Виїмки і Спірного.

На Краматорському українські воїни зупинили 72 атаки. Переважно росіяни діяли в районах Григорівки, Часового Яру, Іванівського і Адріївки, де безуспішно намагалися покращити положення.

На Торецькому росіяни здійснили 120 спроб прорвати оборону в районі Залізного, Нью-Йорка, Південного, Північного, Торецька і Деліївки.

На Покровському напрямку захисники відбили 303 атаки окупантів. Основні зусилля ворог прикладав у районі Воздвиженки, Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої і Прогреса Донецької області. 

На Курахівському ворог 95 разів намагався прорвати оборону у районі населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Невельське, Парасковіївка та Костянтинівка. 

На Времівському було 72 зіткнення у районах населених пунктів Водяне, Костянтинівка і Урожайне.

На Оріхівському росіяни 27 разів атакували позиції захисників – в основному в районах Малої Токмачки і Роботиного Запорізької області.

На Гуляйпільському напрямку російські окупанти провели за тиждень сім спроб просунутись вперед. Основні зусилля ворог здійснював у бік Гуляйполя.

"На Придніпровському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом тижня російські загарбники здійснили 14 безуспішних атак на позиції українських підрозділів", – сказав речник.

Загалом за тиждень відбулося понад 1000 зіткнень. Ворог завдав 18 ракетних ударів із використанням 77 ракет, провів понад 450 авіаударів (із майже 600 КАБами), понад 30 000 обстрілів, зокрема понад 800 – із реактивних систем залпового вогню. 

  • Минулого понеділка ворог провів масовану ракетну атаку, однією з цілей якої став Київ. В українській столиці загинули 33 людини. Росія випустила ракети на дитячу лікарню "Охматдит" та медичні заклади на лівому березі Києва, поцілила також по будинку та офісу. Окрім столиці, ворог атакував й інші міста, зокрема Дніпро, Кривий Ріг та Покровськ. 
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