Генштаб ЗСУ: Найгарячіша ситуація - на Куп’янському і Покровському напрямках

Від початку доби 26 травня відбулися 95 бойових зіткнень. Станом на 22.30 найгарячішою залишається ситуація на Куп’янському і Покровському напрямках. Там відбулось більше половини всіх сьогоднішніх боїв.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Цієї доби Повітряні сили ЗСУ та ракетні війська і артилерія уразили 16 районів зосередження живої сили окупантів.

Натомість ворог завдав по території України чотири ракетні удари із застосуванням 14 ракет та 46 авіаударів 69-ма КАБами, застосував 311 дронів-камікадзе, здійснив понад 2600 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку відбулися 12 бойових зіткнень. Відбили 10 атак у районах сіл Липці і Тернова, тривають бої в районах Вовчанська та Стариці. Загиблими та пораненими - 118 осіб - склали втрати загарбників за цю добу. Українські воїни знищили два танки, сім БпЛА, вісім автомобілів, чотири одиниці спецтехніки. Пошкоджено чотири артсистеми і три автомобілі. Окрім того, наші оборонці продовжують нищити ворожі укриття – за сьогодні вісім з них перестало існувати.

На Куп’янському противник 22 рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Бойові дії відбувалися, зокрема, в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Новоєгорівки, Дружелюбівки, Греківки та Невське. На даний час продовжуються бої поблизу Петропавлівки, Берестового і Новоєгорівки. Ситуація контрольована. Ворог втратив за сьогодні на Куп’янському напрямку 69 осіб. Українські захисники знищили російський засіб ППО та дві гармати, ще одну артсистему пошкодили.

На Лиманському відбили три спроби противника просунутися вперед. Триває бій в районі Тернів.

На Краматорському відбили атаку ворога біля Іванівки. Ще одне бойове зіткнення триває в районі Андріївки. Ситуація контрольована нашими підрозділами.

На Покровському протягом доби російські окупанти продовжили спроби вклинитися в нашу оборону з району населеного пункту Очеретине – тривають чотири атаки. Також ідуть бої біля Сокола та Уманського. Загалом на напрямку відбулося 31 бойове зіткнення. На окремих ділянках ворог мав частковий успіх. Наші захисники вживають активних заходів для стабілізації ситуації.

На решті напрямків суттєвих змін ситуація не зазнала.