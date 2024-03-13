​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
Паліативна допомога. «На папері маємо все, що треба, але в житті воно не завжди так»
Паліативна допомога. «На папері маємо все, що треба, але в житті воно не завжди так»
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
ЗСУ знищили танкер "Механік Погодін", який використовувався ворогом як пункт управління
ЗСУ знищили танкер "Механік Погодін", який використовувався ворогом як пункт управління
Росія обстріляла ракетами Кривий Ріг, є жертви і десятки поранених (оновлення)
Росія обстріляла ракетами Кривий Ріг, є жертви і десятки поранених (оновлення)
До Росії прибули сотні кубинців — робітників чи солдатів?
До Росії прибули сотні кубинців — робітників чи солдатів?
СБУ заявила про знешкодження масштабної агентурної мережі ФСБ, яка діяла під прикриттям УПЦ (МП)
СБУ заявила про знешкодження масштабної агентурної мережі ФСБ, яка діяла під прикриттям УПЦ (МП)
У ГУР прокоментували ймовірну операцію Легіону "Свободи Росії": "Вони у себе вдома"
У ГУР прокоментували ймовірну операцію Легіону "Свободи Росії": "Вони у себе вдома"
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині із окупації вдалося вивезти жінку і п’ятеро дітей

Діти віком від 7 до 17 років зараз перебувають у безпеці, їм надають медичну, психологічну, соціальну та гуманітарну допомогу.

На Херсонщині із окупації вдалося вивезти жінку і п’ятеро дітей
Евакуйовані на Херсонщині
Фото: Херсонська ОВА

У Херсонській області із окупації вдалося вивести багатодітну матір і четверо дітей віком від 7 до 12 років. Разом із ними виїхав 17-річний юнак.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"П’ятеро дітей виїхали з жахів окупації і можуть знову вільно жити у безпеці. Вдалося повернути матір з чотирма дітьми, вік яких від 7 до 12 років. Велика родина довго не могла самостійно виїхати. Але коли для них створили належні умови, то сім’я одразу погодилися", – повідомив він.

Також додав, що на підконтрольну Україні територію переїхав 17-річний юнак, який не захотів отримувати російський паспорт, тому змушений був ховатися від так званої окупаційної влади.

"Сьогодні всі вони в безпечному місці, їм надають медичну, психологічну, соціальну та гуманітарну допомогу – усе, аби повернутися до звичного життя", – написав Прокудін.

Він нагадав, що загалом від початку 2024-го на підконтрольні Україні території вдалося повернути 35 дітей з Херсонщини. 

  • На початку березня на Харківщині вирішили провести примусову евакуацію сімей з дітьми з 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської територіальних громад Куп'янського району. У цих населених пунктах проживала 161 дитина. 
  • Наприкінці лютого із Селидівської громади Донеччини евакуювали 15 дітей. Разом із ними виїхали 14 дорослих.
  • Тоді ж із 9-ти населених пунктів Мар’їнської та Очеретинської громад Донецької області евакуювали всіх дітей. Загалом з цих громад евакуювали 73 дитини.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies