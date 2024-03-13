На Херсонщині із окупації вдалося вивезти жінку і п’ятеро дітей

Діти віком від 7 до 17 років зараз перебувають у безпеці, їм надають медичну, психологічну, соціальну та гуманітарну допомогу.

У Херсонській області із окупації вдалося вивести багатодітну матір і четверо дітей віком від 7 до 12 років. Разом із ними виїхав 17-річний юнак.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"П’ятеро дітей виїхали з жахів окупації і можуть знову вільно жити у безпеці. Вдалося повернути матір з чотирма дітьми, вік яких від 7 до 12 років. Велика родина довго не могла самостійно виїхати. Але коли для них створили належні умови, то сім’я одразу погодилися", – повідомив він.

Також додав, що на підконтрольну Україні територію переїхав 17-річний юнак, який не захотів отримувати російський паспорт, тому змушений був ховатися від так званої окупаційної влади.

"Сьогодні всі вони в безпечному місці, їм надають медичну, психологічну, соціальну та гуманітарну допомогу – усе, аби повернутися до звичного життя", – написав Прокудін.

Він нагадав, що загалом від початку 2024-го на підконтрольні Україні території вдалося повернути 35 дітей з Херсонщини.