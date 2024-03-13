На Херсонщині із окупації вдалося вивезти жінку і п’ятеро дітей

У Херсонській області із окупації вдалося вивести багатодітну матір і четверо дітей віком від 7 до 12 років. Разом із ними виїхав 17-річний юнак.
Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
"П’ятеро дітей виїхали з жахів окупації і можуть знову вільно жити у безпеці. Вдалося повернути матір з чотирма дітьми, вік яких від 7 до 12 років. Велика родина довго не могла самостійно виїхати. Але коли для них створили належні умови, то сім’я одразу погодилися", – повідомив він.
Також додав, що на підконтрольну Україні територію переїхав 17-річний юнак, який не захотів отримувати російський паспорт, тому змушений був ховатися від так званої окупаційної влади.
"Сьогодні всі вони в безпечному місці, їм надають медичну, психологічну, соціальну та гуманітарну допомогу – усе, аби повернутися до звичного життя", – написав Прокудін.
Він нагадав, що загалом від початку 2024-го на підконтрольні Україні території вдалося повернути 35 дітей з Херсонщини.
- На початку березня на Харківщині вирішили провести примусову евакуацію сімей з дітьми з 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської територіальних громад Куп'янського району. У цих населених пунктах проживала 161 дитина.
- Наприкінці лютого із Селидівської громади Донеччини евакуювали 15 дітей. Разом із ними виїхали 14 дорослих.
- Тоді ж із 9-ти населених пунктів Мар’їнської та Очеретинської громад Донецької області евакуювали всіх дітей. Загалом з цих громад евакуювали 73 дитини.