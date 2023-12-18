Танкістам з бригади "Буревій" Гвардії наступу терміново потрібен пристрій нічного бачення

Танковому підрозділу 1-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії "Буревій" потрібен монокуляр нічного бачення типу AGM PVS 14 NL1.
Танкісти вирушають на відповідальну ділянку фронту і просять підтримати. За вашої підтримки захисники будуть самовіддано працювати по ворогу – вдень і вночі, в режимі 27/7.
Лінк на банку для збору "Монокуляр нічного бачення AGM PVS 14 NL1" – Тимур Нагалевський, командир відділення зв’язку підрозділу.
Номер картки банки – 5375 4112 1072 3297.
Монокуляр AGM PVS-14 може бути використаний як портативний пристрій або бути надітим на ремінь на голові чи прикріпленим до бойової каски. Він відповідає військовим стандартам 810G.
Цей монокуляр обладнаний ручним регулюванням посилення, функцією автоматичного вимкнення яскравого світла і вбудованим інфрачервоним підсвічуванням. Ці функції роблять його високоякісним та надійним приладом для військових операцій.
Що таке Гвардія наступу
- Гвардія наступу – штурмові бригади, які звільнятимуть українські населені пункти від російських окупантів. Станом на зараз сформовано бригади "Азов", "Спартан", "Рубіж", "Червона калина", "Сталевий кордон", "Кара-Даг", "Лють", "Буревій", "Хартія".
- Бригада "Буревій", кошти на монокуляр для танкістів якої зараз збирають, з 24 лютого 2022 виконує завдання в складі угрупування сил оборони Києва, охороняючи важливі державні об’єкти та об’єкти інфраструктури. Батальйонна-тактична група зайняла батальйонний район оборони на зовнішньому рубежі оборони міста Києва в Чернігівській області. Особовий склад бригади залучався для оборонних дій в містах Сєвєродонецьк та Лисичанськ Луганської області та по теперішній час виконує завдання в місті Бахмут Донецької області. Буревій розшифровується як бригада утилізації російських військових.