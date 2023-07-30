Вони отримали те, що хотіли, - Ігнат про атаку Москви безпілотниками

Говорити про спокій в російській глибинці вже не доводиться, сказав речник.

Попри заяви влади РФ про "збиття" усіх повітряних цілей, атака по Москві 30 липня демонструє, що спокійно на території Росії не буде.

Про це заявив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Хіба вперше таке? У Росії завжди щось літає, і в Москві у тому числі. Є ті, кого війна "не стосується" - вона вже "стосується". Вже є певні настрої в Росії - щось прилітає, і гучно. Як би російська влада не хотіла заплющити на це очі й сказати, що вони все збили, щось таки прилітає. Тому говорити про російський спокій в глибинці вже не доводиться. Вони отримали те, що хотіли", - сказав він.

За словами речника, збивати безпілотники завжди непросто. Тож Росія зараз опинилася у тій ситуації, коли "славнозвісне російське ППО" чомусь не здатне повністю знищувати повітряні цілі.

Нагадаємо, що 30 липня у Москві заявили про нічну атаку "українських безпілотників". Є пошкодження в відомому комплексі новобудов – так званому Москва-Сіті.

За даними екстрених служб, через атаку безпілотників постраждала одна людина - охоронець вежі "Око-2". У 50-поверховій будівлі "IQ-квартал" порушено скління на п'ятому та шостому поверхах. Також у вежі "Око-2" було вибито скло з першого по четвертий поверхи.