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Вони отримали те, що хотіли, - Ігнат про атаку Москви безпілотниками

Говорити про спокій в російській глибинці вже не доводиться, сказав речник.

Вони отримали те, що хотіли, - Ігнат про атаку Москви безпілотниками
речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат
Фото: Укрінформ

Попри заяви влади РФ про "збиття" усіх повітряних цілей, атака по Москві 30 липня демонструє, що спокійно на території Росії не буде.

Про це заявив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Хіба вперше таке? У Росії завжди щось літає, і в Москві у тому числі. Є ті, кого війна "не стосується" - вона вже "стосується". Вже є певні настрої в Росії - щось прилітає, і гучно. Як би російська влада не хотіла заплющити на це очі й сказати, що вони все збили, щось таки прилітає. Тому говорити про російський спокій в глибинці вже не доводиться. Вони отримали те, що хотіли", - сказав він.

За словами речника, збивати безпілотники завжди непросто. Тож Росія зараз опинилася у тій ситуації, коли "славнозвісне російське ППО" чомусь не здатне повністю знищувати повітряні цілі.

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Нагадаємо, що 30 липня у Москві заявили про нічну атаку "українських безпілотників". Є пошкодження в відомому комплексі новобудов – так званому Москва-Сіті.

За даними екстрених служб, через атаку безпілотників постраждала одна людина - охоронець вежі "Око-2". У 50-поверховій будівлі "IQ-квартал" порушено скління на п'ятому та шостому поверхах. Також у вежі "Око-2" було вибито скло з першого по четвертий поверхи.

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