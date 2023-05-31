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По вулиці в центрі Києва обмежать рух транспорту на все літо

Обмеження руху транспорту пов’язано із ремонтом покриття.

По вулиці в центрі Києва обмежать рух транспорту на все літо
Фото: Пресслужба КМДА

Через роботи столичних комунальників відзавтра і до кінця літа на вул. Шовковичній в центрі Києва частково обмежать рух транспорту.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Зазначається, що обмеження руху транспорту пов’язано із початком ремонту покриття із бруківки. 

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Дорожники працюватимуть на ділянці від вул. Дарвіна до вул. Басейної.

Найближчими тижнями триватиме підготовчий етап.

Нагадаємо, торік у вересні Верховна Рада повернула використання коштів Дорожнього фонду на будівництво доріг. Раніше ці кошти ДФ використовували на потреби армії чи погашення боргів.

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