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Завтра, 21 квітня, на станціях київського метро пройдуть тренінги з домедичної допомоги

Долучитися до тренінгів може кожен бажаючий.

Завтра, 21 квітня, на станціях київського метро пройдуть тренінги з домедичної допомоги
Фото: Пресслужба КМДА

У  п’ятницю, 21 квітня, на 12 станціях київського метрополітену професійні медики проведуть тренінги з домедичної допомоги. Долучитися до них може кожен бажаючий..

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Досвідчені спеціалісти та інструктори Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф навчатимуть навичкам домедичної допомоги, зокрема, первинної оцінки стану постраждалого, допомоги при масивній кровотечі, порушенні прохідності дихальних шляхів, зупинці кровообігу, термічних опіках.

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Тренінги проходитимуть з 13:00 до 17:00 на станціях метрополітену:

Червоної лінії:

  • «Шулявська» (проміжний вестибюль);

  • «Університет» (проміжний вестибюль);

  • «Театральна» (перехід);

  • «Арсенальна» (проміжний вестибюль).

Синьої лінії:

  • «Олімпійська» (вестибюль, перед турнікетами);

  • «Палац «Україна» (вестибюль, перед турнікетами)

  • «Площа Льва Толстого» (вестибюль, перед турнікетами);

  • «Героїв Дніпра» (вестибюль, перед турнікетами).

Зеленої лінії:

  • «Дорогожичі» (проміжний вестибюль);

  • «Дружби народів» (перехід);

  • «Печерська» (проміжний вестибюль);

  • «Позняки» (балкон над платформою).

Нагадаємо, в 2022 році міська влада організувала тренінги з домедичної допомоги, які пройшли майже 2 400 громадян.

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