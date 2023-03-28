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Сили ППО знищили біля Києва всі дрони РФ, − КМВА

Російська армія знову запустила у напрямку столиці іранські безпілотники-камікадзе “Shahed”.

Сили ППО знищили біля Києва всі дрони РФ, − КМВА
Рештки іранського БПЛА Shahed-136
Фото: mil.in.ua

У ніч на 28 березня російська армія знову запустила у напрямку Києва іранські безпілотники-камікадзе “Shahed”.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

За попередньою інформацією, сили української ППО виявили і знищили всі ворожі цілі у повітряному просторі над столицею. 

“Зафіксовано падіння уламків БПЛА в Святошинському районі Києва, внаслідок чого виникло загоряння у нежитловому приміщенні на площі близько 200 м2. За попередніми данни на цю мить − без жертв”, − йдеться у повідомленні. 

Інформація уточнюється.

“Я вкотре звертаюся до всіх мешканців Києва − чітко та неухильно дотримуйтеся вимог щодо порядку дій у разі отримання сигналу про загрозу повітряних ударів. З отриманням сигналу про повітряну небезпеку негайно прямуйте в найближчі укриття”, − начальник КМВА Сергій Попко.

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Нагадаємо, 27 березня російські окупаційні війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області безпілотниками. Внаслідок атаки госпіталізували чоловіка 1972 року народження, обстрілами було пошкоджено заклад освіти, приватну оселю, дві автівки. 

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