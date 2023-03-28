Сили ППО знищили біля Києва майже 10 безпілотників ворога, − КМВА (оновлено)

Російська армія знову запустила у напрямку столиці іранські дрони-камікадзе “Shahed”.

У ніч на 28 березня російська армія знову запустила у напрямку Києва іранські безпілотники-камікадзе “Shahed”.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

За попередньою інформацією, сили української ППО виявили і знищили всі ворожі цілі у повітряному просторі над столицею.

“Зафіксовано падіння уламків БПЛА в Святошинському районі Києва, внаслідок чого виникло загоряння у нежитловому приміщенні на площі близько 200 м2. За попередніми данни на цю мить − без жертв”, − йдеться у повідомленні.

Інформація уточнюється.

“Я вкотре звертаюся до всіх мешканців Києва − чітко та неухильно дотримуйтеся вимог щодо порядку дій у разі отримання сигналу про загрозу повітряних ударів. З отриманням сигналу про повітряну небезпеку негайно прямуйте в найближчі укриття”, − начальник КМВА Сергій Попко.

Оновлення 06:19. У КМВА повідомили, що сили ППО в повітряному просторі навколо Києва знищили майже 10 безпілотників.

Нагадаємо, 27 березня російські окупаційні війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області безпілотниками. Внаслідок атаки госпіталізували чоловіка 1972 року народження, обстрілами було пошкоджено заклад освіти, приватну оселю, дві автівки.