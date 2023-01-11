Вартість додаткової безпекової допомоги Канади для України становить понад $300 млн

Канада закупить для України зенітно-ракетні комплекси американського виробництва NASAMS на 303 млн доларів.

Про це пише Голос Америки.

Згідно з заявою канадського Міністерства оборони, сума безпекової допомоги становить близько 406 млн канадських доларів – на додаток до 500 млн канадських доларів, обіцяних Канадою Україні в листопаді.

NASAMS – наземна система протиповітряної оборони малої та середньої дальності, яка захищає від атак безпілотників, ракет та літаків.

Додамо, у понеділок Канада завершила операцію з купівлі 88 винищувачів F-35 у американської компанії Lockheed Martin у рамках проєкту вартістю 19 млрд канадських доларів щодо заміни свого застарілого парку винищувачів.

З лютого 2022 року Канада виділила Україні військову допомогу на суму понад 1 млрд канадських доларів.