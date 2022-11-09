На півдні ліквідовано 55 рашистів та 2 склади ворожих боєприпасів

ЗСУ знищили чотири танки окупантів.

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На півдні ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України виконали за добу 290 вогневих завдань.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Встановлено, що ворог втратив 55 солдатів, чотири танки, зенітно-ракетний комплекс “Тор-М2” і самохідну гаубицю “Акація”.

Також російська армія позбулася двох мінометів та 9 одиниць автобронетехніки.

Знищено два склади ворожих боєприпасів неподалік Снігурівки й Костромки.

Решта втрат противника дорозвідуються.