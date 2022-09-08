Росіяни знову обстріляли Харків, - Терехов

Як декілька ночей перед тим, російські окупанти влаштували обстріл Харкова.

Ввечері 8 вересня російські окупаційні війська обстріляли Київський район Харкова.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Він додав, що попадання прийшлись у приватний сектор, де частково зруйновано кілька домоволодінь. На щастя, обійшлось без постраждалих. Пожеж немає.

За попередньою інформацією, обстріл вівся реактивними системами залпового вогню.

Нагадаємо, сьогодні вранці загарбники знову обстріляли Харків – Немишлянський та Індустріальний райони. В останньому загинуло двоє чоловіків: 27 і 65 років.