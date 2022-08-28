СБУ за державну зраду затримала керівника Інституту підготовки юридичних кадрів власної служби (уточнено)
СБУ за державну зраду затримала керівника Інституту підготовки юридичних кадрів власної служби (уточнено)
На київському Подолі відкрили мурал "Привид Києва"
На київському Подолі відкрили мурал "Привид Києва"
Україна. Пророцтво 1874
Україна. Пророцтво 1874
Все по 10%: нова версія податкової реформи
Все по 10%: нова версія податкової реформи
США проти Китаю: битва за тайванські мікрочипи розпочалася
США проти Китаю: битва за тайванські мікрочипи розпочалася
Бурятів уже не вистачає: в Росії почали мобілізовувати чоловіків з Московської та Ленінградської областей, - ГУР
Бурятів уже не вистачає: в Росії почали мобілізовувати чоловіків з Московської та Ленінградської областей, - ГУР
ППО. Дивись угору
ППО. Дивись угору
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський анонсував украз про нагородження друзів України за кордоном

"Тих, кому Україна завжди буде вдячною".

Зеленський анонсував украз про нагородження друзів України за кордоном
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський анонсував указ про нагородження друзів України за кордоном.

“І буде ще один указ – дуже важливий, особливий указ – про відзначення державними нагородами друзів України за кордоном, наших партнерів, наших помічників в боротьбі за свободу і життя. Тих, чий внесок дійсно вагомий. Тих, кому Україна завжди буде вдячною”, – сказав він.

Зеленський додав, що боротьба за незалежність – це боротьба усього народу, тільки так вона буває успішною. 

“Саме такою, всенародною, вона є у нас, в Україні. І саме тому Україна переможе. Народ перемагає завжди. І так само успішна боротьба за свободу у світі не може бути боротьбою лише окремих людей чи окремих держав. Це спільна робота, спільний результат, який досягається завдяки міцності й солідарності усіх, хто цінує свободу і хто не терпить тиранію. Свобода перемагає завжди. Обов'язково переможемо!”, – додав президент.

Нагадаємо, з початку війни держнагородами України відзначено вже 27 760 захисників і захисниць України.

Сьогодні також з’являться укази про відзначення держнагородами людей, які підтримують бойовий дух українців і поширюють правду про війну.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також