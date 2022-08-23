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Очікується організація ФСБівцями серії терактів у містах РФ з масовими жертвами цивільних, – Данілов

За його словами, Дугіна – перша в цьому списку. 

Очікується організація ФСБівцями серії терактів у містах РФ з масовими жертвами цивільних, – Данілов
Олексій Данілов
Фото: rnbo.gov.ua

ФСБ може організувати серію терактів у містах Росії з масовими жертвами серед цивільного населення. 

Про це у твіттер повідомив секретар РНБО Олексій Данілов

"На росії падає підтримка війни. кремль потребує суспільної мобілізації. Очікується організація фсб серії терористичних актів у російських містах з масовими жертвами серед цивільних. Дугіна – перша в цьому ряду. Україна, на відміну від росії, не воює з мирним населенням", – заявив він.

Дарʼя Дугіна – донька одного з ідеологів "руського миру". Її автомобіль було підірвано цими вихідними у Москві.

Росіяни звинуватили в теракті полк "Азов" і сказали, що виконавиця злочину втекла до Естонії. Естонська сторона повідомила, що жодних запитів про видачу українки не отримувала, і озвучена росіянами інформація є провокацією. 

В Нацгвардії відкинули звинувачення росіян у тому, що "азовці" можуть бути якимось чином причетні до вбивства у Москві. 

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