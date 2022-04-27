"Азовсталь" тримається попри бомби, в районі Зайцевого ворог використав касетні боєприпаси, – зведення ОВА

На Херсонщині бої йдуть у прикордонних з сусідніми областями населених пунктах.

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській, у Житомирській області, на Київщині, Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині.

На Полтавщині були повітряні тривоги до ранку, інформація по вибухах не підтверджена. Про це йдеться у повідомленні від голів ОВА станом на 8 ранку.

На Дніпропетровщині вночі обстріляли Зеленодольську громаду, що межує з Херсонщиною. У Зеленодольську влучили в підприємство енергетичної інфраструктури. Одна людина поранена. Загалом у громаді обстріляно кілька населених пунктів — сам Зеленодольск, села Мар’янське та Велика Костромка. У селах, попередньо, без постраждалих.

У Харкові вночі тривали обстріли, в Київському районі виникло кілька пожеж у багатоповерхових житлових будинках. По інформації на зараз – постраждалих немає. По області протягом доби обстрілювали Золочів, Дергачі, Чугуїв. Ведуться бої в Ізюмському напрямку.

Від обстрілів потерпала і практично вся територія Луганщини цієї доби. Найбільше – Рубіжне та Лисичанськ. У Лисичанську обстріляли школу, у бомбосховищі якої перебували 23 людини. На щастя, без жертв. За добу 3 загиблих цивільних.

В Донецькій області – активні бойові дії по всій лінії. В Авдіївці – авіанальоти плюс реактивна артилерія. Світлодарська ТГ (район Зайцевого) – касетні боєприпаси. Мар'їнка, Красногорівка, Вугледар, Лиман – постійні обстріли з артилерії. Маріуполь – без змін. "Азовсталь" тримається попри те, що бомблять нещадно.

На Херсонщині бойові дії на прикордонних із сусідніми областями населених пунктах (Високопільська, Великоолександрівська, Нововоронцовська, Станіславська ТГ). Вибухи та обстріли – майже на всій території області.

Нагадаємо, вчора міський голова Полтави Олександр мамай повідомив про вибухи у місті. Деталей він не навів, але попросив мешканців не оприлюднювати жодних фото і відео щодо можливих цілей.