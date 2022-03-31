Росія не припиняє обстріли Харкова, пошкоджено газопровід, – зведення по регіонам від ОДА

На Луганщині ворог вже два дні без упину стріляє по Лисичанську, загинули щонайменше сім людей.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, у Львівській, Івано-Франківській, Одеській, Тернопільській, Запорізькій, Чернівецькій, Вінницькій, Кіровоградській областях, на Полтавщині, Житомирщині, Черкащині, Сумщині та у Миколаївській області.

Про це повідомили в зведенні ОДА станом на 8 ранку.

Неспокійно було у Дніпропетровській області – увечері ракети поцілили в нафтобазу у Дніпрі та асфальтовий завод у Новомосковську. Загиблих немає. Зараз спокійно.

Ворог продовжує обстріли житлових районів Харкова – увечері окупанти пошкодили газопровід, рятувальники ліквідували пожежу. За добу росіяни обстріляли район Дергачів, одна людина загинула, кількість постраждалих ще встановлюють.

По Ізюму – тривають активні бої. Населення через постійні обстріли не можуть евакуювати, гуманітарку намагаються доставляти з допомогою волонтерів.

На Херсонщині ніч минула відносно тихо. У віддалених районах спостерігалися поодинокі вибухи, зокрема, на території районів, які межують із Миколаївською та Дніпропетровською областями. Інформація по постраждалих та загиблих уточнюється. В багатьох населених пунктах області ситуація близька до гуманітарної катастрофи.

В Донецькій області по Марʼїнці росіяни випустили фосфорні снаряди. Реактивні системи залпового вогню били по Авдіївці, Георгіївці, Новокалиновому та Очеретиному. В цих населених пунктах є загоряння і руйнування. Інформація уточнюється. Маріуполь – без змін. Зруйноване місто, в якому залишаються люди.

Луганщина: обстріли з важкого озброєння по всій території. У центрі уваги росіян вже дві доби Лисичанськ. Вчора увечері десятки поранених та щонайменше сім загиблих: ті, хто загинув на вулиці. Палає НПЗ.

Чернігівська область: оборонні бої в місті, вдень обстріл околиць. Бої у центральній частині області, по напрямках руху ворожих колон. Мешканці області залишаються в надскладних умовах виживання.

В Київській області найбільш гарячим районом залишається Бучанський. Обстріли Ірпіня, Макарова, також населених пунктів вздовж Житомирської траси. Бої в Гостомельській, Бучанській громаді. Вночі було обстріляно село Шпитьки.

Ворог переміщується в окупованих населених пунктах. Славутич – ізольований. Росіяни залишається в трьох громадах Броварського району та на півночі Вишгородського району.

Нагадаємо, у Пентагоні повідомили, що за останню добу Росія перемістила невеликий відсоток своїх військ із Київської області. Зафіксовано рух менш ніж 20% сконцентрованих проти Києва сил. Водночас Міноборони Британії вважає, що протягом найближчих днів очікуються запеклі бої у передмістях Києва.