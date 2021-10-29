У Сімферополі затримали 28 кримськотатарських активістів

У Сімферополі вранці 29 жовтня окупаційні силовики затримали щонайменше 28 людей. Це активісти, які влаштували акцію підтримки обвинувачених у тероризмі чотирьох кримських татар з "третьох Бахчисарайської групи" справи "Хізб ут-Тахрір".

Серед затриманий також є двоє журналістів, повідомили на сторінці Кримської солідарності в Facebook.

Сьогодні Південний окружний суд Ростова-на-Дону (Росія) оголошує вирок в цій справі. Мітинг зібрався і біля цього суду, і в Криму – біля Кримьского гарнізонного військового суду.

"У Криму вже затримали 28 людей. Просто зараз в автозак у Сімферополі завели двох журналістів "Кримської солідарності", которі знімали. Поліцейські явно чули, що чоловіки є представниками ЗМІ. Жодних обвинувачень їм не висунуто. У них є посвідчення і редакційне завдання", – повідомили активісти о 10:50.

Фото: Крымская солидарность

15 затриманих збираються відправити в "Центральний" відділок поліції, решту – в "Київський".

"Третя Бахчисарайська група" складається з кримських татар Енвера Мустафаєва, Амета Сулейманова, братів Сейтумера і Османа Сейтемурових, їхнього дядька Рустема Сейтмеметова. Ще один фігурант, Сейтумер Сейтумеров уник арешту, оскільки перебуває в Києві.

20 березня 2020 ркоу окупаційні силовики прийшли до їхніх будинків з обшуками.

Мустафаєва відпустили після допиту. Решті інкримінують статтю 205.5 КК Росії – органіацію діяльності терористичної організації та участь у ній. У матеріалах справи немає жодних доказів того, що чоловіки вели підривну діяльність. Втім є аудіозаписи їхніх розмов на політичні та релігійні теми. Щодо Османа Сейтумерова, Сейтумера Сейтумерова і Рустема Сейтмеметова призначили арешт, Амета Сулейманова – цілодобовий домашній арешт.

За схожими обвинуваченнями в Криму вже заарештовано чи засуджено близько 70 людей, повідомляє Кримська солідарність.

Релігійний осередок "Хізб ут-Тахрір" в Росії та окупованому нею Криму вважають терористичною організацією. На думку російського правозахисного медіапроєкту "ОВС-інфо", членів осередків релігійної організації "Хізб ут-Тахрір" засуджують лише за те, що вони зустрічаються і читають релігійну літературу.