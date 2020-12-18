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Епіфаній пояснив, чому ПЦУ виступила проти казкового капелюха на головній ялинці

"Потрібно дотримуватися традицій, а якщо хтось бажає їх змінити, то треба було влаштувати якесь обговорення".

Епіфаній пояснив, чому ПЦУ виступила проти казкового капелюха на головній ялинці
Фото: facebook/Митрополит Епіфаній

Предстоятель Помісної Церкви України митрополит Епіфаній пояснив, чому церква наполягала на тому, щоб на головній новорічній ялинці на Софійській площі в Києві була традиційна зірка, а не пропонований організаторами казковий капелюх.

Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Перед древньою Софією запалюють новорічну ялинку. І традиційно, що кожного року на верхівці розміщували зірку, яка символізує Віфлеємську... А цього року суспільство побачило інший символ, нетрадиційний. І ми як церква вже відреагували тоді, коли побачили, що у суспільстві назріли суперечки. І такі суперечки досить вагомі. І тому ми як церква змушені були висловити свою чітку позицію, що потрібно дотримуватися традицій, а якщо хтось бажає змінити ці традиції, то, будь ласка, напередодні треба було влаштувати якесь обговорення всенародне, чи хоча би на рівні міста Києва. Цього не було", - сказав митрополит.

Фото: Олександр Рудоманов

Він також підтримав рішення організаторів, які "відразу зрозуміли свою помилку" і замінили капелюха на зірку.

"І сьогодні ми будемо бачити, що ялинка буде засвічена, і на ялинці буде все ж таки традиційна зірка, яка символізує Віфлеємське світло", - наголосив предстоятель ПЦУ.

Фото: facebook.com/radiosvoboda

За інформацією ТСН, виготовили зірку за три дні. Вона зроблена з алюмінію й гірлянд трьох кольорів. Висота зірки - 4 метри, а вага - 60 кілограмів. Обійшлася прикраса у 75 тисяч гривень.

Ялинку в Києві відкриють традиційно 19 грудня о 19:00.

Нагадаємо, тиждень тому в Києві встановили головну новорічну ялинку країни. Прикрашена вона була тематично, як розповіли організаторм, у стилі - "Казковий ліс". Ялинку прикрасили фігурками лісових звірят та рослин, а на верхівку наділи казковий капелюх.

Замінити верхівку організатори вирішили після того, як прикрасу розкритикували в соцмережах. У Мережі капелюх висміювали не лише користувачі, а й представники різних конфесій, називаючи верхівку "відмацькою". Після цього її й вирішили зняти. Обійшовся капелюх у 70 тисяч гривень.

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