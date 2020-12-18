Епіфаній пояснив, чому ПЦУ виступила проти казкового капелюха на головній ялинці

"Потрібно дотримуватися традицій, а якщо хтось бажає їх змінити, то треба було влаштувати якесь обговорення".

Предстоятель Помісної Церкви України митрополит Епіфаній пояснив, чому церква наполягала на тому, щоб на головній новорічній ялинці на Софійській площі в Києві була традиційна зірка, а не пропонований організаторами казковий капелюх.

Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Перед древньою Софією запалюють новорічну ялинку. І традиційно, що кожного року на верхівці розміщували зірку, яка символізує Віфлеємську... А цього року суспільство побачило інший символ, нетрадиційний. І ми як церква вже відреагували тоді, коли побачили, що у суспільстві назріли суперечки. І такі суперечки досить вагомі. І тому ми як церква змушені були висловити свою чітку позицію, що потрібно дотримуватися традицій, а якщо хтось бажає змінити ці традиції, то, будь ласка, напередодні треба було влаштувати якесь обговорення всенародне, чи хоча би на рівні міста Києва. Цього не було", - сказав митрополит.

Фото: Олександр Рудоманов

Він також підтримав рішення організаторів, які "відразу зрозуміли свою помилку" і замінили капелюха на зірку.

"І сьогодні ми будемо бачити, що ялинка буде засвічена, і на ялинці буде все ж таки традиційна зірка, яка символізує Віфлеємське світло", - наголосив предстоятель ПЦУ.

Фото: facebook.com/radiosvoboda

За інформацією ТСН, виготовили зірку за три дні. Вона зроблена з алюмінію й гірлянд трьох кольорів. Висота зірки - 4 метри, а вага - 60 кілограмів. Обійшлася прикраса у 75 тисяч гривень.

Ялинку в Києві відкриють традиційно 19 грудня о 19:00.

Нагадаємо, тиждень тому в Києві встановили головну новорічну ялинку країни. Прикрашена вона була тематично, як розповіли організаторм, у стилі - "Казковий ліс". Ялинку прикрасили фігурками лісових звірят та рослин, а на верхівку наділи казковий капелюх.

Замінити верхівку організатори вирішили після того, як прикрасу розкритикували в соцмережах. У Мережі капелюх висміювали не лише користувачі, а й представники різних конфесій, називаючи верхівку "відмацькою". Після цього її й вирішили зняти. Обійшовся капелюх у 70 тисяч гривень.