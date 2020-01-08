Самолет украинских авиалиний со 176 людьми на борту упал в Иране (обновлено)
Самолет украинских авиалиний со 176 людьми на борту упал в Иране (обновлено)
​Илон Маск танцем открыл новый завод Tesla в Шанхае
​Илон Маск танцем открыл новый завод Tesla в Шанхае
Иран обстрелял ракетами военных США в Ираке
Иран обстрелял ракетами военных США в Ираке
Гвардиола назвал две команды, которые он не возглавит ни при каких обстоятельствах
Гвардиола назвал две команды, которые он не возглавит ни при каких обстоятельствах
В Киеве задержали активиста, который спросил у российской блогерши о Крыме (обновлено)
В Киеве задержали активиста, который спросил у российской блогерши о Крыме (обновлено)
Новый дизель-поезд до Борисполя поломался по дороге в аэропорт (обновлено)
Новый дизель-поезд до Борисполя поломался по дороге в аэропорт (обновлено)
На волоске от смерти. Что ждёт иранскую ядерную сделку?
На волоске от смерти. Что ждёт иранскую ядерную сделку?
Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" не сумел пришвартоваться к пирсу в Стамбуле
Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" не сумел пришвартоваться к пирсу в Стамбуле
Залишки материка. Що відомо про масштабні пожежі в Австралії?
Залишки материка. Що відомо про масштабні пожежі в Австралії?
ГлавнаяОбществоПроисшествия

​В Одессе "заминировали" аэропорт, мэрию и здание СБУ

По неофициальной информации, на территорию аэропорта, сбив шлагбаум, въехал автомобиль.

​В Одессе "заминировали" аэропорт, мэрию и здание СБУ
Фото: odessa.aero

Около 7:40 в среду в полицию Одессы поступило анонимное сообщение, что здания международного аэропорта, горсовета и СБУ заминированы.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области, для проверки этой информации на указанные объекты отправились взрывотехники, кинологи и спасатели. 

В то же время экс-советник главы ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк в фейсбуке заявил, в одесский аэропорт на микроавтобусе заехал неизвестный, сбив шлагбаум. Он якобы был в балаклаве и куртке с надписью "Совесть". Мужчина начал кричать, что аэропорт заминирован. Его задержали, а информацию проверяют правоохранители.

Сотрудников и посетителей из здания аэропорта эвакуировали.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также