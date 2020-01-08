​В Одессе "заминировали" аэропорт, мэрию и здание СБУ

Около 7:40 в среду в полицию Одессы поступило анонимное сообщение, что здания международного аэропорта, горсовета и СБУ заминированы.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области, для проверки этой информации на указанные объекты отправились взрывотехники, кинологи и спасатели.

В то же время экс-советник главы ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк в фейсбуке заявил, в одесский аэропорт на микроавтобусе заехал неизвестный, сбив шлагбаум. Он якобы был в балаклаве и куртке с надписью "Совесть". Мужчина начал кричать, что аэропорт заминирован. Его задержали, а информацию проверяют правоохранители.

Сотрудников и посетителей из здания аэропорта эвакуировали.