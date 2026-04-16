УП: НАБУ повторно обшукувало квартиру Міндіча в Києві, його та Єрмака викликали на засідання ВАКС

За інформацією УП, під час обшуків вилучили побутові предмети, що може свідчити про підготовку біологічної експертизи.

За інформацією УП від джерел серед правоохоронців, нещодавно Національне антикорбюро і САП повторно приходили зі слідчими діями до будинку на вулиці Грушевського, де мешкав підозрюваний по справі "Мідас" бізнесмен Тимур Міндіч. Співрозмовники журналістів повідомили, що паралельно з цим Міндіч отримав повістку до ВАКС.

На це ж засідання виклик отримав і ексглава Офісу президента Андрій Єрмак. Засідання стосувалося арешту майна в межах кримінального провадження.

"Водночас ані Міндіч, ані Андрій Єрмак на засідання у ВАКС не з'явилися. Якщо відсутність Міндіча має очевидне пояснення – після того, як напередодні обшуків НАБУ і САП він залишив країну і, за даними джерел, перебуває в Ізраїлі, то причина неявки Єрмака залишається відкритою", – йдеться у статті.

За даними журналістів, під час обшуків у пов'язаних із Міндічем приміщеннях вилучили нетипові предмети: пульти від побутової техніки, взуття, одяг. Вони припустили, що це може свідчити про підготовку біологічних експертиз, аби встановити зв’язок цих речей з конкретними людьми.

Контекст

Тимур Міндіч, за даними слідства, є організатором корупційної схеми в “Енергоатомі”, за якою всі контрагенти НАЕК сплачували “відкати” в обмін на оплату їхніх послуг та можливість залишатися на ринку. Він виїхав за кордон за кілька годин до обшуків.

Підозрюваними у справі є колишніх членів уряду: Олексій Чернишов (тодішній віцепрем’єр – міністр національної єдності) та Герман Галущенко (міністр юстиції, до того – енергетики). Також підозри отримали інші посадовці – як в Міненерго, так і в “Енергоатомі”, і працівники так званого бекофісу, де незаконні кошти легалізовували.

Андрій Єрмак був звільнений після обшуків, однак підозру йому не оголошували.

Справа "Мідас"

10 листопада НАБУ і САП заявили про викриття масштабної корупційної схеми в енергетиці і в оборонці. Енергетична частина стосується схеми відкатів у 10-15 % з кожного контрагента "Енергоатому". Тобто всі постачальники послуг і товарів для "Енергоатому" були змушені платити цей відсоток від суми контракту, інакше їм погрожували не платити і позбавити їх статусу постачальника. Оборонну частину офіційно не публікували.

На початку справи підозри отримали семеро людей: бізнесмен Тимур Міндіч, ексрадник Германа Галущенка часів очолення ним міністерства енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з фізичного захисту "Енергоатому" Дмитро Басов та четверо працівників бекофісу, які легалізовували кошти.

Також підозру отримав Олексій Чернишов – колишній віцепрем'єр. Він, за даними НАБУ, також отримував неправомірну вигоду з цих коштів.