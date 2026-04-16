Політика

УП: НАБУ повторно обшукувало квартиру Міндіча в Києві, його та Єрмака викликали на засідання ВАКС

За інформацією УП, під час обшуків вилучили побутові предмети, що може свідчити про підготовку біологічної експертизи. 

УП: НАБУ повторно обшукувало квартиру Міндіча в Києві, його та Єрмака викликали на засідання ВАКС
Тимур Міндіч
Фото: Наші гроші

За інформацією УП від джерел серед правоохоронців, нещодавно Національне антикорбюро і САП повторно приходили зі слідчими діями до будинку на вулиці Грушевського, де мешкав підозрюваний по справі "Мідас" бізнесмен Тимур Міндіч. Співрозмовники журналістів повідомили, що паралельно з цим Міндіч отримав повістку до ВАКС.

На це ж засідання виклик отримав і ексглава Офісу президента Андрій Єрмак. Засідання стосувалося арешту майна в межах кримінального провадження. 

"Водночас ані Міндіч, ані Андрій Єрмак на засідання у ВАКС не з'явилися. Якщо відсутність Міндіча має очевидне пояснення – після того, як напередодні обшуків НАБУ і САП він залишив країну і, за даними джерел, перебуває в Ізраїлі, то причина неявки Єрмака залишається відкритою", – йдеться у статті.

За даними журналістів, під час обшуків у пов'язаних із Міндічем приміщеннях вилучили нетипові предмети: пульти від побутової техніки, взуття, одяг. Вони припустили, що це може свідчити про підготовку біологічних експертиз, аби встановити зв’язок цих речей з конкретними людьми.  

Контекст

Тимур Міндіч, за даними слідства, є організатором корупційної схеми в “Енергоатомі”, за якою всі контрагенти НАЕК сплачували “відкати” в обмін на оплату їхніх послуг та можливість залишатися на ринку. Він виїхав за кордон за кілька годин до обшуків.

Підозрюваними у справі є колишніх членів уряду: Олексій Чернишов (тодішній віцепрем’єр – міністр національної єдності) та Герман Галущенко (міністр юстиції, до того – енергетики). Також підозри отримали інші посадовці – як в Міненерго, так і в “Енергоатомі”, і працівники так званого бекофісу, де незаконні кошти легалізовували.

Андрій Єрмак був звільнений після обшуків, однак підозру йому не оголошували. 

Справа "Мідас"

10 листопада НАБУ і САП заявили про викриття масштабної корупційної схеми в енергетиці і в оборонці. Енергетична частина стосується схеми відкатів у 10-15 % з кожного контрагента "Енергоатому". Тобто всі постачальники послуг і товарів для "Енергоатому" були змушені платити цей відсоток від суми контракту, інакше їм погрожували не платити і позбавити їх статусу постачальника. Оборонну частину офіційно не публікували.

На початку справи підозри отримали семеро людей: бізнесмен Тимур Міндіч, ексрадник Германа Галущенка часів очолення ним міністерства енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з фізичного захисту "Енергоатому" Дмитро Басов та четверо працівників бекофісу, які легалізовували кошти.

Також підозру отримав Олексій Чернишов – колишній віцепрем'єр. Він, за даними НАБУ, також отримував неправомірну вигоду з цих коштів. 

﻿
