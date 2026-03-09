Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ЗМІ: Віткофф і Кушнер відвідають Ізраїль

Політики планують прибути в країну 10 березня. 

Віткофф та Кушнер у Парижі, 6 січня 2026
Фото: EPA/UPG

Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер планують прибути до Ізраїлю у вівторок для переговорів.Візит відбудеться на тлі розбіжностей між Ізраїлем та США щодо вчорашніх ударів по іранських нафтових об'єктах.

Про це пише The Times of Israel  із посиланням на високопоставленого американського чиновника. 

Співрозмовник зазначив, що Ізраїль заздалегідь повідомив Вашингтон про плани атакувати нафтову інфраструктуру, але не вказав, що удари будуть настільки масштабними.

«Ми не вважаємо, що це була гарна ідея», – сказав чиновник, додаючи, що американські військові очікували переважно символічного удару та були здивовані масштабами операції.

За словами цієї людини, американські чиновники стурбовані тим, що атаки на інфраструктуру, яка також постачає паливо цивільному населенню Тегерана, можуть мати зворотний ефект, зміцнюючи іранський режим і налаштовуючи громадську думку проти Ізраїлю та США.

За словами представника ізраїльської служби безпеки, удари по паливних складах частково мали на меті послати Тегерану сигнал припинити атаки на цивільні об'єкти в Ізраїлі.

У звіті також зазначається, що обговорення ударів досі відбувалося переважно на військовому рівні, без обговорення  між урядами.

