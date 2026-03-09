ЗМІ: Віткофф і Кушнер відвідають Ізраїль

Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер планують прибути до Ізраїлю у вівторок для переговорів.Візит відбудеться на тлі розбіжностей між Ізраїлем та США щодо вчорашніх ударів по іранських нафтових об'єктах.

Про це пише The Times of Israel із посиланням на високопоставленого американського чиновника.

Співрозмовник зазначив, що Ізраїль заздалегідь повідомив Вашингтон про плани атакувати нафтову інфраструктуру, але не вказав, що удари будуть настільки масштабними.

«Ми не вважаємо, що це була гарна ідея», – сказав чиновник, додаючи, що американські військові очікували переважно символічного удару та були здивовані масштабами операції.

За словами цієї людини, американські чиновники стурбовані тим, що атаки на інфраструктуру, яка також постачає паливо цивільному населенню Тегерана, можуть мати зворотний ефект, зміцнюючи іранський режим і налаштовуючи громадську думку проти Ізраїлю та США.

За словами представника ізраїльської служби безпеки, удари по паливних складах частково мали на меті послати Тегерану сигнал припинити атаки на цивільні об'єкти в Ізраїлі.

У звіті також зазначається, що обговорення ударів досі відбувалося переважно на військовому рівні, без обговорення між урядами.