“Слуга народу” затвердить сьогодні статут з новим керівним органом партії (документ)

З’їзд партії “Слуга народу” затвердить сьогодні, 13 березня новий статут політичної сили з новими керівними органами. Документ розробили голова і члени Вищої ради партії.

Про це у коментарі lb.ua повідомила народний депутат Роксолана Підласа.

“У нас зараз є Вища рада партії, в яку входить 12 народних депутатів. Ми хочемо зробити цей орган більш інклюзивним”, – зазначила вона.

Пропонується створення Політради, в яку входитиме 50-60 осіб. Серед них будуть не лише народні депутати, але й міністри, деякі голови ОДА і депутати місцевих рад. Політрада прийматиме політичні та стратегічні рішення. Наприклад, про політичні союзи – яких кандидатів партія підтримуватиме.

Джерела надали у розпорядження Lb.ua проєкт документу.

На запитання чи це стосуватиметься коаліції у Верховній Раді Підласа відповіла: однозначно. “Це стосується і політичних союзів національного рівня, і місцевих союзів і міжнародних. Яка партія може бути сестринською для “Cлуги народу” з європейських партій? В які партії можуть вступати в Парламентській асамблеї Ради Європи наші депутати”, – додала нардеп.

Іншим керівним органом буде Національна рада громад, до якої автоматично входитимуть голови обласних організацій партії. Члени Ради займатимуться питаннями місцевого самоврядування і децентралізації та матимуть право вето на рішення Політради, якщо її рішення будуть суперечити вище згаданим ідеям.

"На місцевому рівні буде така ж структура: голова обласного осередку, політрада і Рада місцевих організацій", - пояснила Підласа.

Окрім того, на основі програм партії і президента буде схвалена Доктрина, де визначать 20 секторальних напрямів з конкретно прописаними задачами.

“Там є принципи і основні напрямки. Фундаментальні наші задачі: мир на Донбасі, відновлення інфраструктури, розбудова інститутів. Є окремо частина про ідеологію: залишається однозначно центризм”, – пояснила Підласа.

Проєкт доктрини також є у розпорядженні Lb.ua.

Нагадаємо, у суботу, 13 березня у Києві розпочався з’їзд партії "Слуга народу".

У ньому беруть участь президент України Володимир Зеленський, народні депутати, депутати місцевих рад від СН, делегати від кожної з областей.