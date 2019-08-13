У Зеленского объяснил отстранение Бессмертного "формированием более эффективной команды" Кучмой

В Офисе президента объяснили, почему Зеленский вывел Бессмертного из переговоров в Минске.

Причиной увольнения Романа Бессмертного от выполнения обязанностей представителя в политической подгруппе Трехсторонней контактной группе в Офисе президента назвали "формирование более эффективной команды" для переговоров в Минске.

Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, передает 5 канал.

"Минский переговорный процесс остается на сегодня единственной площадкой, где Украина имеет возможность вести переговоры по важным вопросам, которые касаются Донбасса и, в частности, относительно прекращения огня, возвращения узников, обмена теми лицами, которые удерживаются. Президент делегировал организацию отстаивания позиции Украины в этом сложном процессе переговоров второму президенту Украины Леониду Кучме и под его руководством мы сейчас формируем наиболее эффективную команду, которая сможет эффективно защищать позицию Украины в рамках ТКГ в Минске", – сообщила пресс-секретарь Президента Зеленского Юлия Мендель.

Ранее 13 августа президент Владимир Зеленский освободил Безсмертного от выполнения обязанностей представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы относительно Донбасса. Причиной увольнения Бессмертный назвал свою публичную позицию по ряду вопросов относительно тактики действий государства для достижения мира на Донбассе.

Напомним, Бессмертный присоединился к ТКГ 9 июля, он сменил в группе бывшего посла Украины в США Александра Моцика. Уже 13 августа его оттуда вывели.

В 2015-2016 годах Бессмертный уже был представителем Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Он покинул должность из-за разногласий с тогдашним президентом Петром Порошенко.