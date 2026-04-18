Держдеп схвалив продаж Німеччині озброєння та підтримки на майже $12 млрд

Державний департамент США схвалив можливий продаж Німеччині озброєння та підтримки на суму приблизно 11,9 мільярда доларів.
Про це повідомляє Reuters.
Йдеться про інтегровані бойові системи, допоміжне обладнання та технічну підтримку.
У заяві держдепу йдеться, що головними підрядниками будуть “Lockheed Martin Corp” та “RTX Corp”.
- Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що Україна та Німеччина узгодили новий масштабний пакет співпраці в оборонній сфері на €4 млрд. Йдеться про посилення ППО, розвиток далекобійних спроможностей та спільне виробництво дронів.