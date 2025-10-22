Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Світ

Зеленський прибув до Норвегії

Під час візиту йтиметься про дипломатичні зусилля для зупинки війни та нові оборонні постачання. 

Зеленський прибув до Норвегії
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента України

Український президент Володимир Зеленський вдень 22 жовтня прибув до Норвегії, повідомили в його пресслужбі. Його зустрів прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Під час короткого преспідходу голова норвезького уряду висловив солідарність з українцями, які вночі зазнали чергового масованого нападу. Він сказав, що Норвегія планує продовжувати допомогу Україні наступного року, і цей план включений до бюджетного законодавства.

"Очікую, що допомога України буде підтримана", – сказав він. 

Норвегія планує постачати України військову допомогу, на яку вона подала запит. Зокрема, засоби захисту від дронів. 

Також сторони обговорять дипломатичні зусилля для закінчення війни.

"Ми залишаємося в контакті на регулярній основі. Ми з вами і наші команди", – звернувся Стьоре до українського президента.

Володимир Зеленський подякував йому за особисту роль у допомозі України.

"Ми дуже вдячні народу Норвегії за збереження життів наших людей", – сказав він.

Президент поінформував про сьогоднішній удар по дитсадку в Харкові і підкреслив, що Росія не збирається зупинятися. Відповідаючи на запитання журналістів, він сказав, що вважає непоганим компромісом позицію зупинити бої на поточних лініях та почати перемовини з Росією. Але він не певен, що на це погодиться Кремль. 
﻿
