В Афінах внаслідок вибуху у будинку загинула людина, розпочали антитерористичне розслідування

Чоловік загинув, а жінка отримала серйозні поранення унаслідок вибуху в квартирі в грецькій столиці Афінах, пише Reuters.

Поліція розпочала антитерористичне розслідування.

За інформацією джерела серед посадовців, антитерористична поліція Греції проводить розслідування через ознаки того, що інцидент спричинив вибуховий пристрій.

Вибух знищив квартиру та завдав серйозних пошкоджень всьому житловому будинку в районі Ампелокіпі.

Пожежники евакуювали постраждалу жінку та вилучили тіло чоловіка, особу якого поки що не встановили.

Фото: EPA/UPG

Вибухи невеликих бомби та підпали були частими в Греції до та під час боргової кризи в країні 2009-18 років, більшість з них були спрямовані проти політиків, суддів та бізнесменів. За останні роки вони зменшилися.