Це було лише питанням часу, - Кулеба про заколот Пригожина

Пригожин є лише перший, хто наважився на заколот, але інші так чи інакше підуть слідом.

Україна не має жодної конкретної розвідувальної інформації, пов’язаної зі спробою повстання ватажка найманців “Вагнера” Євгена Пригожина.

Про це розповів CNN міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Для нас завжди було досить очевидним, що це лише питання часу, коли хтось у Росії наважиться кинути виклик Путіну. Тому що ми бачили, як його влада та авторитет зменшуються, і як Росія входить у дуже важку турбулентність. Тож Пригожин є лише перший, хто наважився, але я не сумніваюся, що інші так чи інакше підуть", - наголосив Кулеба.

На його думку, “бряцання ядерною зброєю” є останньою зброєю в арсеналі Путіна, і Захід зробить велику помилку, якщо вирішить зіграти з Путіним у гру ядерного страху.

“Очевидно, що його армія (неспроможна) досягти своїх стратегічних цілей в Україні. Він усвідомлює, що його вертикаль влади розбита. І тому в його кишені залишився лише один останній аргумент... Я думаю, що це не більше, ніж гра страху, тому що Путін надто любить життя”, – зазначив Кулеба.

Водночас, на думку Кулеби, існує реальний ризик, поки російські війська утримують Запорізьку АЕС.

“Звичайно, вони не хочуть, щоб їх звинувачували в спричиненні чергової ядерної катастрофи. Тому я думаю, що вони намагаються знайти спосіб провести це як операцію під помилковим прапором або як щось інше, що не було б прямо приписано їм”, - підкреслив міністр.

Нагадаємо, увечері 23 червня Пригожин заявив, що російська армія умисно обстріляла тилові позиції найманців, що призвело до втрат серед них. Він висловив погрози на адресу "тварюки" міністра оборони Росії Сергія Шойгу та оголосив похід своїх найманців на Москву. "Вагнерівці" встигли захопити адмінбудівлі в Ростові та просунутись у Воронежі, але до столиці не дійшли 200 кілометрів – Пригожин домовився із самопроголошеним "президентом" Білорусі і зупинив свій "похід". Учора Путін у зверненні визнав загибель військовий у збитих "вагнерівцями" літаках і гелікоптерах та сказав, що найманці можуть підписати контракти з міноборони або поїхати в Білорусь. Докладно читайте в тексті "Сучий путч" на LB.ua.