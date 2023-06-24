Польща провела консультації з союзниками через ситуацію в Росії

У Польщі провели консультації президент, прем'єр і Міноборони, а також союзники країни через ситуацію в Росії.

Про це у твітері написав польський президент Анджей Дуда.

"Через ситуацію в Росії сьогодні вранці ми провели консультації з прем’єр-міністром і міністерством національної оборони, а також із союзниками. Перебіг подій за нашим східним кордоном ведеться на постійному моніторингу", - йдеться в дописі глави держави.

Інформацію про консультації на найвищому рівні підтвердив і речник польського уряду Петро Мюллер. За його словами, також тривали консультації між прем'єром і міністрами національної оборони та внутрішніх справ.

Нагадаємо, у Росії власник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин повідомив, що найманці взяли під контроль Ростов-на-Дону після того, як напередодні російські військові завдали удару по табору "вагнерівців".

Президент РФ Путін заявив, що буде "жорстка відповідь", і що силові структури вже отримали відповідні накази. Натомість Пригожин відреагував іншою заявою - мовляв, здаватися не збирається і піде на Москву.