У Білорусі знову почалися сутички з силовиками, у Мінську закрили станції метро (оновлено)

Правоохоронці почали затримувати людей, які йшли чи їхали велосипедами в центрі Мінська.

У Білорусі в містах Гродно, Брест та кількох інших знову стягнули силовиків на центральні вулиці та площі. У Мінську другий день поспіль закривають станції метро, що розташовані в центрі.

За інформацією видання TUT.by, на головних площах та центральних вулицях білоруських міст чергує ОМОН, розставлені огородження, рух перекрито. Пропускають тільки громадський транспорт.

“На підході до стели з боку Палацу спорту правоохоронні органи встановили пункти пропуску. Кореспонденти стали свідками того, як ОМОН затримав пішохода та велосипедиста. Рух проспектом Перемоги не перекрито. В районі стели стоять автобуси з силовиками та автозаки. Людей дуже мало”, - повідомили журналісти в Telegram. Сайт їхнього видання не працює другий день поспіль, як і сайти кількох інших білоруських ЗМІ.

У столиці “з метою безпеки пасажирів” на вхід і вихід закрили станції метро “Площа Леніна”, “Жовтнева”, “Купалівська”, “Неміга”, “Фрунзенська” і “Молодіжна”.

Журналісти зазначили, що уздовж вул. Заславської почали затримувати людей, які йшли повз чи їхали велосипедами. За їхніми словами, при затриманні силовики використовують палиці.

Оновлення 00:10. МВС Білорусі повідомляє про загиблого під час протестів. "Під час масових заворушень у Мінську на вулиці Притицького натовп будував барикади для блокування руху. У протистоянні зі спецназом, який прибув для деблокування площі, один з протестувальників намагався кинути невстановлений вибуховий пристрій у бік правоохоронців. Предмет вибухнув у руці, чоловік отримав травми несумісні з життям".

Оновлення 23:40. У Мінську о 23:10 на вхід і вихід закрили ще дві станції метро - "Пушкінську" і "Спортивну". Потяги слідують без зупинки, повідомили в пресслужбі метрополітену.

Оновлення 23:10. Кореспондент TUT.by повідомляє, що в Мінську біля універсаму "Рига" на Сурганова зібралося 5 тисяч осіб.

Оновлення 22:40. Мінськ, площа Притицького. Люди почали запалювати ліхтарики на телефонах. По тротуару курсує "швидка", хоча коридор на проїжджій частині для неї є. Протестувальники намагаються спорудити барикади на вулиці Притицького в напрямку від центру: встановили три пластикові сміттєві баки, вазони з квітами.

Оновлення 22:30. У Мінську люди стоять на тротуарах уздовж проспекту Пушкіна, а також на проїжджій частині. Рух транспорту заблоковано і пішоходами, і автомобілістами.

Бетономішалка і міські маршрутні автобуси стоять на площі Притицького: проїзд для спецтранспорту заблоковано. Демонстранти видерлися на автобуси.

Люди кажуть, що виходитимуть щодня. Чути пісні "Змін" Цоя і "Стіни впадуть". На проспекті Пушкіна з'явився автозак. Пускають газ.

Оновлення 22:00. Протестувальники, яких уже близько тисячі, зайняли проїжджу частину біля бізнес-центру Royal Plaza на проспекті Переможців. ОМОН вишикувався навпроти. Силовики просять не порушувати законодавство.

Оновлення 21:35. Поранення отримала журналістка "Нашої ніви" Наталія Лубневська. Це сталося на вул. Кальварийській, де військові у формі кольору хакі стріляли гумовими кулями. Зараз журналістку везуть у лікарню швидкої медичної допомоги.

Оновлення 21:14. Силовики застосували світлошумові гранати та газ. Люди ховаються від силовиків у ТЦ "Корона". Протестувальники утворили живий ланцюг та кричать "Міліція з народом!".

Фото: TUT.by

Фото: TUT.by

Фото: TUT.by

Оновлення 20:50. Повідомляється про затримання людей біля готелю "Ювілейний". Усього під ним зібралося близько 100 людей.

And so people bravely and peacefully pour out on #Minsk's streets for another long night of #BelarusProtest pic.twitter.com/G1SedD9KWn — Leandra Bias (@Openly_Biased) August 10, 2020

З м. Купалўская выганяюць людзей. pic.twitter.com/SPv9XkX4gY — Белсат TV (@Belsat_TV) August 10, 2020

Нагадаємо, що перші протестні акції розпочалися в Білорусі зразу після оголошення екзитполів президентських виборів, згідно з якими чинний президент Олександр Лукашенко набирав близько 80% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська, яка напередодні збирала велелюдні мітинги, лише близько 7%.

Протести тривали до пізньої ночі та охопили не тільки столицю, а й інші міста. Протестувальники та силовики влаштовували сутички, до мітингарів застосувавали силу. Мешканці повідомляли про вимкнення інтернету та мобільного зв'язку, не працювали місцеві ЗМІ.

За даними МВС Білорусі, по країні було затримано приблизно 3000 людей. Тільки за офіційними даними постраждали близько 50 цивільних та 39 силовиків. У ЗМІ з'являлася інформація про смерть одного з учасників акції внаслідок збиття автомобілем спецтехніки, проте офіційно це не підтверджено.

Тихановська відмовилася визнавати попередні результати виборів. За її словами, за даними з дільниць, "де не було фальсифікацій", вона набрала близько 70-80% голосів.