Росіяни атакували дроном Головне управління СБУ Львівської області

Увечері 18 березня російський безпілотник атакував Головне Управління СБУ у Львівській області.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Є руйнування. Попередньо, обійшлося без постраждалих. На місці працюють профільні служби
"У Львові виявляють уламки БпЛА. Якщо натрапите на таку знахідку, у жодному разі не підходьте – може здетонувати.Одразу викликайте поліцію та ДСНС.", - додав очільник Львівської ОВА.
- Цього ж вечора окупанти атакували безпілотником енергооб'єкт на Волині. Внаслідок атаки є серйозні пошкодження, відомо про перебої зі світлом та водопостачанням.