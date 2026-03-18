Росіяни атакували дроном Головне управління СБУ Львівської області

В ОВА повідомляють про руйнування та уламки безпілотника по Львову.

Увечері 18 березня російський безпілотник атакував Головне Управління СБУ у Львівській області.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Є руйнування. Попередньо, обійшлося без постраждалих. На місці працюють профільні служби

"У Львові виявляють уламки БпЛА. Якщо натрапите на таку знахідку, у жодному разі не підходьте – може здетонувати.Одразу викликайте поліцію та ДСНС.", - додав очільник Львівської ОВА.